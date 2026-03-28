Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Atenție la precompletarea Declarației Unice în SPV! Cum poți ajunge să dai mai mulți bani statului

Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au lansat o nouă funcție în Spațiul Privat Virtual (SPV), care permite precompletarea automată a Declarației Unice D212. Măsura este menită să simplifice procesul de depunere, însă pot apărea erori dacă datele nu sunt verificate cu atenție, ceea ce poate duce la o sumă mai mare de plată. 

Aplicația importă automat veniturile deja raportate. FOTO: Unsplash
Aplicația importă automat veniturile deja raportate. FOTO: Unsplash

Noua funcționalitate reduce semnificativ timpul de completare a declarației, însă există riscul ca unele informații din sistemul ANAF să fie incomplete sau incorecte. În aceste condiții, contribuabilii care nu verifică datele riscă să plătească mai mulți bani decât ar trebui.

Pentru anul fiscal 2025, termenul limită de depunere a Declarației Unice D212 este 25 mai 2026. Cei care depun declarația și își achită obligațiile fiscale până la 15 aprilie 2026 pot beneficia de o reducere de până la 3%.

Cum funcționează noul sistem

Aplicația importă automat veniturile deja raportate prin declarațiile informative (D205) și le introduce direct în formularul electronic. Contribuabilii au posibilitatea de a verifica, modifica sau completa informațiile înainte de transmiterea documentului.

„Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) introduce funcția de precompletare automată a Declarației Unice (D212) în cadrul SPV, facilitând semnificativ procesul de declarare pentru persoanele fizice. Noua aplicație permite importul automat al datelor fiscale existente în sistemele ANAF direct în formularul electronic. Veniturile raportate prin declarații informative precum D205, sunt afișate automat, contribuabilul având posibilitatea de a le verifica, modifica sau completa înainte de depunere”, conform unui comunicat de presă.

Funcția se adresează persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole sau din străinătate. De asemenea, sistemul poate fi utilizat și de cei care datorează contribuții sociale (CAS și CASS) sau optează pentru plata acestora.

Potrivit Ministerului Finanțelor, avantajele includ economisirea timpului, reducerea erorilor de completare și o mai bună transparență asupra sursei datelor.

Ce trebuie să verifice contribuabilii

Precompletarea nu elimină responsabilitatea contribuabililor. Aceștia trebuie să verifice toate informațiile, să adauge manual veniturile care nu apar în sistem - cum ar fi cele din străinătate - și să le compare cu documentele justificative, precum contracte sau extrase bancare.

De asemenea, precompletarea se face o singură dată, la deschiderea formularului. În cazul în care declarația a fost deja depusă, sistemul va genera automat o declarație rectificativă. Veniturile cu reținere la sursă pot necesita corecții prin intermediul plătitorilor de venit.

