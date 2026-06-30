Livratorii de mâncare, sub lupă. ANPC ar putea schimbă regulile: „Nu e totuna să livrezi un plic sau o ciorbă”

Reguli mai stricte ar putea fi impuse livratorilor de mâncare, după ce Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat intenția de a introduce o nouă ocupație în nomenclator: „Livrator de hrană”.



Scopul este ca persoanele care transportă mâncare să poată fi verificate și instruite corespunzător, într-un domeniu aflat în plină expansiune și vizat de numeroase sesizări din partea clienților și restaurantelor, potrivit Observator.

Reguli noi pentru livratori

În prezent, peste 20.000 de curieri activează în marile orașe fără un set clar de norme. Conducerea ANPC subliniază că livrarea de mâncare nu poate fi tratată la fel ca livrarea de documente:

„Nu e totuna să livrezi un plic sau o ciorbă”, spune președintele instituției, Békési Csaba.

Noile cerințe ar urma să includă: cursuri de igienă alimentară, spălarea mâinilor înainte de preluarea comenzii, curățarea și întreținerea genților de transport, aptitudini medicale și absența bolilor transmisibile, cunoașterea limbii române, respectarea regulilor de circulație și permis pentru vehiculul folosit.

Restaurantele cer reguli clare

Într-un restaurant din Capitală pleacă zilnic aproximativ 100 de comenzi. Managerii spun că au refuzat livrări atunci când curierii aveau genți murdare sau neconforme. Au existat și situații în care mâncarea a fost deteriorată în timpul transportului.

Reacții din partea clienților

Mulți consumatori consideră că regulile sunt necesare, mai ales în contextul în care o parte dintre livratori provin din țări cu standarde diferite de igienă. Oamenii cer măsuri simple, precum dezinfectarea telefonului sau respectarea unor proceduri minime de curățenie.

Un fenomen în creștere

Opt din zece locuitori ai marilor orașe au comandat mâncare cel puțin o dată anul trecut. Odată cu creșterea cererii, ANPC spune că este esențial ca livrarea să respecte standarde de siguranță alimentară similare celor din restaurante.