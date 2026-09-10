Tânărul care a atacat un livrator din Bangladesh anul trecut, condamnat la închisoare cu suspendare. Trebuie să plătească și 3 000 euro daune morale

Tânărul care în august 2025 a lovit un livrator originar din Bangladesh, pe o stradă din București, și i-a cerut să plece din România, a fost condamnat joi, în primă instanță, la un an și opt luni de închisoare cu suspendare. Judecătoria Sectorului 2 l-a găsit vinovat atât pentru lovire sau alte violențe, cât și pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Cosmin Tudoran l-a atacat pe livrator din motive rasiale și xenofobe. Foto: captură video

Pentru agresiune, Tudoran a primit un an și șase luni de închisoare, iar pentru utilizarea de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, șase luni. Pedepsele au fost contopite, iar instanța a aplicat un spor, rezultând pedeapsa finală de un an și opt luni de închisoare, cu suspendarea executării.

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, tânărul va trebui să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul DGASPC Sector 2 sau Sector 3. Instanța a dispus și plata unor daune morale în valoare de 3.000 de euro către livrator. De asemenea, Tudoran va urma un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări, sub îndrumarea unui medic specialist, potrivit Agerpres.

Pe 26 august anul trecut, în jurul orei 22.30, Cosmin Tudoran l-a atacat pe livrator din motive rasiale și xenofobe, lovindu-l cu pumnul în zona feței. Victima a avut nevoie de una-două zile de îngrijiri medicale.

Incidentul a fost filmat chiar de agresor. În imaginile devenite publice, acesta îl numește pe livrator „invadator” și îi cere să plece din România.

La câteva secunde după agresiune, tânărul a fost pus la pământ și imobilizat de Andrei Jianu, agent la Secția 7 de Poliție, care se afla în timpul liber. Tudoran l-a întrebat pe polițist dacă își poate suna mama și dacă are dreptul la un apel. În același timp, livratorul i-a spus agentului că vrea să cheme poliția. „Eu sunt poliția”, i-a răspuns Jianu, replica devenită ulterior virală.

În celălalt dosar, instanța a reținut că, pe 14 iunie 2025, Tudoran ar fi distribuit pe un cont de socializare un colaj video în care apăreau, în două rânduri, simbolul Mișcării Legionare și o imagine cu Adolf Hitler și alte două persoane, în fața unor drapele cu svastica nazistă.

Decizia Judecătoriei Sectorului 2 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.