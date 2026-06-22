O nouă ocupație ar putea apărea în România: livrator de hrană. Ce condiții de angajare sunt analizate

O nouă ocupație ar putea fi introdusă oficial în România, cea de livrator de hrană, în contextul dezvoltării accelerate a platformelor de curierat și al numărului tot mai mare de persoane care activează în acest domeniu.

Autoritatea Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și reprezentanți din industrie analizează în prezent cadrul legal și condițiile în care această meserie ar putea fi recunoscută oficial, inclusiv modul de angajare și statutul lucrătorilor din platformele digitale.

„Autoritatea Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă analizează introducerea unei noi ocupații în Clasificarea Ocupațiilor din România, în contextul evoluției pieței muncii şi al dezvoltării economiei digitale”, au transmis surse din domeniu.

Discuțiile vizează și regimul juridic al livratorilor care lucrează prin aplicații de tip platformă, precum și obligațiile fiscale și de asigurări sociale, în condițiile în care o parte dintre aceștia activează ca persoane independente sau prin intermediari.

Potrivit specialiștilor, reglementarea ar putea aduce mai multă claritate asupra statutului profesional al livratorilor și ar putea uniformiza practicile din acest sector aflat în expansiune în marile orașe din România.