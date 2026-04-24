Liberalii au luat om cu om parlamentarii AUR, SOS și POT. Cine dirijează asaltul SURSE

Conducerea PNL a hotărât să negocieze pe toate fronturile cu parlamentarii suveraniști pentru salvarea premierului Ilie Bolojan. Operațiunea e condusă în Parlament de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Iar Dan Motreanu, secretarul general al partidului, negociază și la București, și la Bruxelles, cu aleșii AUR și SOS din Parlamentul European, susțin surse politice pentru Adevărul. Până acum, liberalii au reușit să atragă 10 parlamentari POT de partea lor.

Pe hârtie, PSD și AUR mai au nevoie de 10 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Însă PSD a pierdut deja un deputat, trecut în tabăra liberală. Nici AUR nu se poate baza chiar pe toți senatorii și deputații: câțiva sunt ademeniți de Ilie Bolojan. Așadar, pentru a fi siguri ca moțiunea trece, social-democrații ar avea nevoie de cel puțin 20 de voturi. De unde le pot lua?

În Parlament există un grup de 50 de aleși fără identitate politică. Parlamentari aleși pe listele POT sau SOS, care ulterior au devenit fie independenți, fie au format un nou grup parlamentar: PACE. Cei mai mulți au intrat în conflict cu Diana Șoșoacă și Anamaria Gavrilă și au plecat pe cont propriu. Acești 50 de parlamentari vor stabili practic soarta guvernului Bolojan. PSD are nevoie să atragă 20 de aleși pentru a vota moțiunea de cenzură, în timp ce liberalii trebuie să convingă 30 de parlamentari neafiliați pentru a lipsi de la votul moțiunii.

În paralel, liberalii negociază intens și cu aleșii AUR, pe care încearcă să-i “răzgândească”. Premierul Ilie Bolojan va avea chiar o discuție directă cu liderul AUR George Simion pentru salvarea guvernării, susțin surse politice pentru Adevărul. George Simion a cerut public reducerea numărului de parlamentari la 300, tăierea subvențiilor pentru partide și revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Până acum, liberalii au reușit să atragă de partea lor 10 parlamentari aleși pe lista POT, partid aflat în disoluție.

“În Parlament se duce o luptă care pe care. PSD e partid cu experiență, știe să se organizeze la o moțiune de cenzură, dar liberalii au premierul și pot să ofere funcții și alte privilegii. Se va negocia până în ultima clipă. Nimeni nu poate paria pe un învingător”, susține unul dintre parlamentarii cu experiență din coaliția de guvernare.

Criza politică din România. Miniștrii PSD și-au prezentat demisiile

Miniștrii PSD și-au dat joi demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan. PSD a deținut șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole. Ulterior, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat că și-a semnat și el demisia.

Odată cu demisiile anunțate, Guvernul condus de Ilie Bolojan își va modifica structura politică. Premierul a desemnat miniștri interimari din rândul actualilor membri ai Cabinetului, pentru o perioadă de maximum 45 de zile.

Situația politică din țară s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. În replică, liderii PNL au transmis semnale de susținere pentru actualul prim-ministru, în ciuda divergențelor tot mai evidente din interiorul coaliției.