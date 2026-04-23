Tanczos Barna: „Acel guvern care va fi susținut de AUR sau în care va intra AUR n-o să aibă în niciun caz miniștri UDMR”

Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a explicat, într-un interviu pentru Digi 24,care sunt liniile roșii ale partidului său în contextul actualei crize politice: „acel guvern care va fi susținut de AUR sau în care va intra AUR n-o să aibă în niciun caz miniștri UDMR”.



Tanczos Barna se pregătește să preia portofoliul la Ministerul Agriculturii „imediat ce președintele va semna decretul”. vicepremierul UDMR a explicat că, deși interimatele sunt de regulă administrative, situația actuală impune decizii rapide pentru fermieri și pentru funcționarea ministerului.

„S-ar putea să devin, încă nu sunt, sunt doar propus pentru a prelua interimar...”, a precizat Tanczos Barna, subliniind că numirea devine oficială „doar după ce se... după ce se semnează decretul de către domnul președinte, așa este”.

Priorități urgente la Ministerul Agriculturii

Întrebat dacă intenționează să intervină activ, vicepremierul a explicat că situația din agricultură necesită măsuri rapide.

„În principiu interimatele sunt de rutină, dar în cazul de față, având foarte multe teme stringente, cu siguranță vom lua decizii importante chiar și în câteva zile”, a spus el.

Tanczos Barna a menționat discuțiile deja avute cu conducerea ministerului și a enumerat principalele urgențe: plata subvențiilor restante pentru anul agricol 2026; aprobarea schemelor anuale de sprijin; găsirea unei soluții pentru decontarea motorinei, considerată „prea înceată”; reorganizarea unor instituții aflate în plin proces de restructurare.

„E un minister greu, complicat, un minister de care depind sute de mii de fermieri... producția autohtonă trebuie susținută pentru a reduce deficitul comercial. Deci e mult de lucru acolo”, a subliniat vicepremierul.

Despre ședința cu premierul Bolojan și situația din Guvern

Tanczos Barna a confirmat întâlnirea de lucru cu premierul Ilie Bolojan

„Am rămas trei, am fost patru vicepremieri, domnul Neacșu și-a dat demisia împreună cu miniștrii din PSD. Am rămas trei, vom asigura un interimat”, a explicat acesta.

Vicepremierul a insistat că prioritatea este continuarea reformelor din PNRR și adoptarea moratoriului necesar pentru legislația aferentă.

„Cel mai important lucru este să meargă înainte acele reforme care sunt în PNRR... sper ca săptămâna viitoare să se materializeze cât se poate de repede acest moratoriu”, a spus Tanczos Barna, adăugând că președintele Nicușor Dan a promis sprijin.

Vicepremierul explică liniile roșii ale partidelor: „Este complicat”

Întrebat cât de gravă este situația politică, Tanczos Barna a evitat termenul „grav”, dar a recunoscut dificultatea momentului.

„Este complicat. N-aș vrea să folosesc cuvântul grav, dar este complicat din punct de vedere politic”, a afirmat el.

Vicepremierul a explicat că fiecare partid are propriile linii roșii, ceea ce complică negocierile, iar UDMR nu va participa la un guvern susținut de AUR:

„Acel guvern care va fi susținut de AUR sau în care va intra AUR n-o să aibă în niciun caz miniștri UDMR”.

Dat fiind că PSD nu acceptă un guvern condus de Ilie Bolojan, iarremierul Bolojan nu își dă demisia, „lucrurile sunt acum foarte complicate, dar probabil săptămâna viitoare încep să se limpezească apele, are loc acea dezescaladare...”, a spus Tanczos Barna.

„O calmare a spiritelor va ajuta cu siguranță”

Vicepremierul a confirmat observația președintelui privind reducerea tensiunilor politice.

„Lucru esențial pentru a putea continua dialogul”, a spus el, adăugând că ultimele zile au fost tensionate „în principal între PNL și PSD”.

„O calmare a spiritelor va ajuta cu siguranță”, a conchis Tanczos Barna.

Tanczos Barna a explica scenariile posibile după căderea coaliției

Chestionat în legătură cu ipoteza unui guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, care ar putea obține voturi individuale din opoziție. Vicepremierul a respins însă ideea că un astfel de scenariu este realist în acest moment.

„E un pic de departe această ipoteză. Este de departe pentru că vom avea parte prima dată de moțiuni de cenzură în perioada acestui interimat”, a explicat el.

Potrivit lui Tanczos Barna, primul test va fi chiar moțiunea de cenzură, dacă opoziția reușește să strângă voturile necesare pentru a dărâma guvernul minoritar.

„De obicei este mult mai greu să strângi voturile pentru o moțiune de cenzură...”, a spus vicepremierul, completând că un guvern aflat în funcție „mai are câteva pârghii să mai convingă câțiva parlamentari să nu voteze”.

În schimb, instalarea unui nou guvern presupune o altă logică politică:

„Acolo trebuie să vină partidele, în principiu cu o susținere formală, declarată, să formeze coaliție și de obicei după aceea începe numărătoarea... E complicat. Nu... nu cred că trebuie să vorbim astăzi despre acest scenariu”, a punctat Tanczos Barna.

„N-o să fie nominalizată nici de la PSD, nici de la AUR o persoană care ar propune o coaliție PSD-AUR„

Vicepremierul UDMR a fost întrebat și despre posibilitatea ca președintele să constate o majoritate în urma unei moțiuni de cenzură votate în comun de PSD și AUR. Tanczos Barna a respins această interpretare.

„Nu. Este suficient să constați că a căzut guvernul și este nevoie de nominalizarea unei persoane care să formeze un nou guvern”, a explicat el.

În opinia sa, există o certitudine:

„N-o să fie nominalizată nici de la PSD, nici de la AUR o persoană care ar propune o coaliție PSD-AUR. Cu siguranță.”

Astfel, scenariile realiste rămân două:

O coaliție de centru-dreapta, în formula „4 plus”:

„PSD, PNL, USR, PNL, UDMR, cu o susținere cu o majoritate de peste 50% în Parlament”.

Un guvern minoritar, condus fie de un tehnocrat, fie de un lider politic:

„Un tehnocrat, un politician, un președinte de partid, altul decât cel... decât premierul căzut la moțiune, poate să fie și premierul... sau poate fi... teoretic poate fi aceeași persoană”, a spus Tanczos Barna, adăugând că premierul desemnat trebuie să poată demonstra că are suficiente voturi pentru a trece de Parlament:

„Am certitudinea că partidele mele plus câteva voturi adunate din Parlament pot forma o majoritate”.

Cine vor fi titularii posturilor lăsate libere

Amintim că premierul Ilie Bolojan a anunțat joi, 23 aprilie, că va trimite demisiile și propunerile de înlocuire la Cotroceni, astfel încât în cel mai scurt timp activitatea Executivului să intre în grafic.

Ministerul Muncii-Dragoș Pîslaru (actual titular la Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene)

Ministerul Sănătății-Cseke Attila (Ministerul Dezvoltării);

Ministerul Agriculturii-Tanszos Barna (vicepremier);

Ministerul Justiției-Cătălin Predoiu (Ministerul Afacerilor Interne);

Miniserul Energiei-Ilie Bolojan (prim-ministru);

Ministerul Transporturilor-Radu Miruță (Ministrul Apărării Naționale);

În locul vicepremierului Marian Neacșu va fi numită Oana Gheorghiu, la rândul său vicepremier.

Miniștrii PSD și-au dat joi, la ora 14.00, demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan. PSD a deținut șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole.

De asemenea, funcția de vicepremier a fost ocupată de Marian Neacșu, iar Secretariatul General al Guvernului este de Ștefan Radu Oprea, acesta din urmă fiiind încă în funcție.