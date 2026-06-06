search
Sâmbătă, 6 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Justiția americană, consternată de argumentele echipei lui Trump. „Dacă Guvernul decide să dărâme Statuia Libertății, nu-l poate opri nimeni?”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Într-o demonstrație de forță juridică ce frizează absurdul și testează limitele Constituției americane, avocații Departamentului de Justiție (DOJ) au lăsat să se înțeleagă că instanțele nu au puterea de a bloca proiectele imobiliare ale președintelui Donald Trump, chiar și atunci când acestea încalcă legea. Argumentul central? Proiectul este deja prea avansat, iar securitatea națională primează în fața patrimoniului istoric.

Donald Trump prezintă cum va arăta viitoarea sală de bal de la Casa Albă/FOTO:AFP
Donald Trump prezintă cum va arăta viitoarea sală de bal de la Casa Albă/FOTO:AFP

Scena s-a petrecut vineri, 5 iunie, în fața unui complet de trei judecători ai Curții de Apel din D.C., unde administrația Trump încearcă să apere legalitatea construirii unei mega-săli de bal la Casa Albă.

Proiectul de suflet al președintelui a fost deja demarat în forță, însă cu un cost istoric uriaș: demolarea completă a celebrei Aripi de Est (East Wing).

Când o ilegalitate devine prea mare pentru a fi oprită

Doi dintre cei trei judecători ai completului și-au exprimat scepticismul profund față de linia de apărare a Departamentului de Justiție, conform căreia tribunalele sunt neputincioase în fața unui proiect aflat în plină desfășurare.„Când a devenit acest proiect un fapt împlinit (fait accompli)?”, a întrebat, vizibil iritată, judecătoarea Patricia Millett.

„Dacă avem de-a face cu o ilegalitate absolută din partea guvernului... înseamnă că nu mai poate fi oprită?”

„Mergând pe această teorie, cred că așa este, da”, a răspuns cu seninătate Yaakov Roth, avocatul Departamentului de Justiție. Pentru a scoate în evidență pericolul acestei viziuni de tipul „ne mișcăm repede și dărâmăm tot”, judecătoarea Millett (numită în funcție în timpul administrației Obama) a împins scenariul la extrem:„Dacă guvernul decide, într-un ritm foarte alert, să bage buldozerele în Statuia Libertății – primul simbol pe care strămoșii noștri l-au văzut când au sosit în această țară – dar se mișcă prea repede pentru ca cineva să intervină, nu se mai poate face nimic?” „Cred că acesta este răspunsul corect, da”, a reconfirmat reprezentantul DOJ.

Bătălia juridică este una de uzură. În luna martie, un judecător federal dispusese oprirea lucrărilor, însă Curtea de Apel din D.C. a suspendat rapid acea decizie, permițând șantierului să continue în timp ce procesul este pe rol.

Donald Trump nu și-a ascuns niciodată ambițiile estetice și arhitecturale pentru Washington, transformând această sală de bal într-o prioritate personală. Pentru a-și securiza proiectul, administrația a invocat un argument imbatabil în SUA: spațiul nu va fi doar un salon de evenimente, ci un veritabil bastion de securitate națională pentru protecția președintelui.

În timp ce judecătorul Bradley Garcia (numit de Biden) a împărtășit scepticismul colegei sale, judecătoarea Neomi Rao (numită de Trump) a pus sub semnul întrebării însăși legitimitatea reclamantului de a da în judecată executivul.

Ironiile lui Trump pe rețelele sociale și realitatea din dosar

Ca de obicei, președintele american a ales să ducă disputa și în spațiul public, ridiculizând acțiunea în instanță pornită de National Trust for Historic Preservation.

Într-o postare pe rețelele sociale, președintele a susținut că procesul a fost intentat de „o femeie care își plimba câinele” și care nu ar avea dreptul legal să conteste proiectul.

În realitate, organizația reclamantă și-a fundamentat acțiunea pe statutul de persoană interesată al lui Alison Hoagland, istoric și profesor universitar pensionar, implicată de-a lungul anilor în numeroase proiecte de conservare a patrimoniului.

Documentele depuse la dosar nu menționează existența vreunui câine.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
digi24.ro
image
Un vas de pescuit a fost atacat și s-a scufundat în Marea Neagră. Garda de Coastă turcă anunță că un marinar a murit
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, ședință cu autoritățile, la Constanța, după incidentul cu drona ucraineană. Prioritate zero: consolidarea apărării litoralului românesc
gandul.ro
image
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
mediafax.ro
image
Dan Petrescu se află în continuare în Italia! Ce se întâmplă cu antrenorul român
fanatik.ro
image
Doi experți militari au numit vinovații pentru drona din Ucraina explodată în Portul Constanța
libertatea.ro
image
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
digi24.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația cu Dan Alexa: ”S-a ajuns la o demență”
digisport.ro
image
Români infractori în Canada. Aproape 50 au fost arestați într-un dosar privind „turismul infracțional”
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
observatornews.ro
image
630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție
cancan.ro
image
Pensiile înghețate oficial, timp de 3 ani. Care pensionari iau, totuși, un sprijin de 538 lei pe lună. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
prosport.ro
image
Poate șeful să te sune după program? Ce spune Codul Muncii
playtech.ro
image
Ce poreclă avea Mihai Rotaru înainte de a deveni „Mike”: „Vorbeam în perfectul simplu”. Sportul practicat în tinerețe de acționarul Craiovei care i-a adus o cupă la nivel național
fanatik.ro
image
Misterul clădirilor fantomă dintr-o stațiune uitată a României. Primăria a luat o măsură radicală împotriva unui investitor american
ziare.com
image
Dan Petrescu e în Italia
digisport.ro
image
Grasu XXL și Laura Andreșan, din nou împreună după divorț. Cum au apărut la aniversarea fiicei lor, Maria
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu, decizie ȘOC după divorțul de Rareș Cojoc. NIMENI NU se aștepta, ne-a lăsat mască
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 6-7 iunie 2026! Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Dieta cu care Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în doar 5 săptămâni: „Nu este greu de ținut”
click.ro
image
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
click.ro
image
Nu doar laptele întărește oasele. Leguma care ascunde un avantaj neașteptat
click.ro
Harriet Sperling și Peter Phillips la Royal Ascot 2025, The SunNews Licensing, Foto Profimedia (1) jpg
Azi e mare nuntă la Palat! Asistenta medicală Harriet Sperling scrie istorie și se mărită cu nepotul Regelui Charles
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Una dintre cele mai spectaculoase iluzii arhitecturale din lume: Palatul celor 40 de coloane, dintre care doar 20 există
image
Dieta cu care Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în doar 5 săptămâni: „Nu este greu de ținut”

OK! Magazine

image
Azi e mare nuntă la Palat! Asistenta medicală Harriet Sperling scrie istorie și se mărită cu nepotul Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Test: Ce vezi mai întâi dezvăluie ce te sperie la relații