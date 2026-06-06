Justiția americană, consternată de argumentele echipei lui Trump. „Dacă Guvernul decide să dărâme Statuia Libertății, nu-l poate opri nimeni?”

Într-o demonstrație de forță juridică ce frizează absurdul și testează limitele Constituției americane, avocații Departamentului de Justiție (DOJ) au lăsat să se înțeleagă că instanțele nu au puterea de a bloca proiectele imobiliare ale președintelui Donald Trump, chiar și atunci când acestea încalcă legea. Argumentul central? Proiectul este deja prea avansat, iar securitatea națională primează în fața patrimoniului istoric.

Scena s-a petrecut vineri, 5 iunie, în fața unui complet de trei judecători ai Curții de Apel din D.C., unde administrația Trump încearcă să apere legalitatea construirii unei mega-săli de bal la Casa Albă.

Proiectul de suflet al președintelui a fost deja demarat în forță, însă cu un cost istoric uriaș: demolarea completă a celebrei Aripi de Est (East Wing).

Când o ilegalitate devine prea mare pentru a fi oprită

Doi dintre cei trei judecători ai completului și-au exprimat scepticismul profund față de linia de apărare a Departamentului de Justiție, conform căreia tribunalele sunt neputincioase în fața unui proiect aflat în plină desfășurare.„Când a devenit acest proiect un fapt împlinit (fait accompli)?”, a întrebat, vizibil iritată, judecătoarea Patricia Millett.

„Dacă avem de-a face cu o ilegalitate absolută din partea guvernului... înseamnă că nu mai poate fi oprită?”

„Mergând pe această teorie, cred că așa este, da”, a răspuns cu seninătate Yaakov Roth, avocatul Departamentului de Justiție. Pentru a scoate în evidență pericolul acestei viziuni de tipul „ne mișcăm repede și dărâmăm tot”, judecătoarea Millett (numită în funcție în timpul administrației Obama) a împins scenariul la extrem:„Dacă guvernul decide, într-un ritm foarte alert, să bage buldozerele în Statuia Libertății – primul simbol pe care strămoșii noștri l-au văzut când au sosit în această țară – dar se mișcă prea repede pentru ca cineva să intervină, nu se mai poate face nimic?” „Cred că acesta este răspunsul corect, da”, a reconfirmat reprezentantul DOJ.

Bătălia juridică este una de uzură. În luna martie, un judecător federal dispusese oprirea lucrărilor, însă Curtea de Apel din D.C. a suspendat rapid acea decizie, permițând șantierului să continue în timp ce procesul este pe rol.

Donald Trump nu și-a ascuns niciodată ambițiile estetice și arhitecturale pentru Washington, transformând această sală de bal într-o prioritate personală. Pentru a-și securiza proiectul, administrația a invocat un argument imbatabil în SUA: spațiul nu va fi doar un salon de evenimente, ci un veritabil bastion de securitate națională pentru protecția președintelui.

În timp ce judecătorul Bradley Garcia (numit de Biden) a împărtășit scepticismul colegei sale, judecătoarea Neomi Rao (numită de Trump) a pus sub semnul întrebării însăși legitimitatea reclamantului de a da în judecată executivul.

Ironiile lui Trump pe rețelele sociale și realitatea din dosar

Ca de obicei, președintele american a ales să ducă disputa și în spațiul public, ridiculizând acțiunea în instanță pornită de National Trust for Historic Preservation.

Într-o postare pe rețelele sociale, președintele a susținut că procesul a fost intentat de „o femeie care își plimba câinele” și care nu ar avea dreptul legal să conteste proiectul.

În realitate, organizația reclamantă și-a fundamentat acțiunea pe statutul de persoană interesată al lui Alison Hoagland, istoric și profesor universitar pensionar, implicată de-a lungul anilor în numeroase proiecte de conservare a patrimoniului.

Documentele depuse la dosar nu menționează existența vreunui câine.