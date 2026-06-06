SUA au interceptat rachete balistice lansate de Teheran și au lovit instalații militare iraniene. Tensiunile din Golf cresc în pline negocieri

Forțele americane desfășurate în Golful Persic au interceptat vineri, 5 iunie, mai multe rachete balistice și drone lansate de Iran către statele din regiune, într-un nou episod al confruntării dintre Washington și Teheran.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că operațiunea a început după ce armata iraniană a lansat patru drone de atac către Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Potrivit armatei americane, toate cele patru aparate au fost doborâte înainte de a putea reprezenta un pericol pentru traficul comercial internațional.

Iranul a trecut la rachete balistice

La câteva ore după atacul cu drone, autoritățile americane susțin că Iranul a escaladat confruntarea și a lansat șapte rachete balistice în direcția Kuweitului și Bahrainului.

Sistemele de apărare aeriană americane și ale aliaților regionali au interceptat șase dintre acestea, în timp ce a șaptea nu și-a atins ținta, potrivit evaluărilor preliminare ale CENTCOM.

Oficialii americani au precizat că niciun militar american nu a fost rănit în urma atacului.

Totodată, Washingtonul a respins informațiile difuzate de presa de stat iraniană potrivit cărora una dintre lovituri ar fi afectat cartierul general al Flotei a 5-a a SUA din Bahrain.

„Aceste afirmații sunt complet false”, au transmis reprezentanții armatei americane.

Lovituri de răspuns asupra infrastructurii militare iraniene

La scurt timp după interceptarea rachetelor, Statele Unite au lansat atacuri de precizie asupra unor instalații radar aflate pe coasta iraniană.

Țintele au fost două centre de supraveghere amplasate în zona portului Goruk și pe insula Qeshm, aflate în apropierea Strâmtorii Hormuz.

Potrivit Pentagonului, aceste sisteme sunt utilizate de Gardienii Revoluției pentru monitorizarea traficului maritim și coordonarea operațiunilor cu drone în regiune.

Prin neutralizarea radarelor, Washingtonul urmărește să reducă capacitatea Iranului de a controla și supraveghea una dintre cele mai sensibile rute maritime ale lumii.

O confruntare care se repetă

Nu este prima dată în ultimele săptămâni când cele două părți schimbă lovituri militare în aceeași zonă.

La începutul lunii iunie, avioane americane au atacat instalații radar și centre de comandă pentru drone din sectoarele Goruk și Qeshm, după ce o dronă americană MQ-1 fusese doborâtă de forțele iraniene deasupra apelor internaționale.

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La rândul său, Iranul a susținut că acționează ca răspuns la operațiuni americane desfășurate anterior împotriva unor obiective de comunicații aflate pe teritoriul său.

Gardienii Revoluției au avertizat atunci că orice nou atac american va genera o reacție militară extinsă.

Diplomația și confruntarea militară merg în paralel

Escaladarea are loc într-un moment delicat pentru administrația Donald Trump, care încearcă să obțină un acord mai amplu cu Iranul privind programul nuclear și securitatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Diplomații celor două state continuă discuțiile privind limitarea stocurilor iraniene de uraniu îmbogățit și reluarea unui regim stabil de tranzit maritim în Golf.

Cu toate acestea, Washingtonul insistă asupra unor restricții suplimentare privind infrastructura nucleară iraniană înainte de ridicarea sancțiunilor economice.

Ultimele operațiuni militare arată că Statele Unite nu intenționează să renunțe la presiunea militară asupra Teheranului, chiar dacă negocierile diplomatice rămân oficial deschise.

Strâmtoarea Ormuz, miza strategică a confruntării

Pentru experții în securitate, confruntarea din ultimele zile demonstrează încă o dată importanța strategică a Strâmtorii Hormuz.

Prin acest culoar maritim trece aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol, iar orice incident militar major poate avea efecte imediate asupra piețelor energetice globale.

De aceea, fiecare schimb de focuri dintre SUA și Iran este urmărit cu atenție nu doar la Washington și Teheran, ci și în capitalele europene, în statele din Golf și pe piețele internaționale.

În timp ce diplomații încearcă să mențină în viață negocierile, armatele celor două țări continuă să opereze la limita unei confruntări directe, într-unul dintre cele mai sensibile puncte geopolitice ale lumii.