Selecționerul Țării Galilor nu a uitat coșmarul numit Gică Hagi. Vrea revanșa după ce tricolorul i-a distrus visul Mondialului în 1994

Craig Bellamy, selecționerul Țării Galilor, a vorbit despre Gică Hagi înaintea amicalului cu România, programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, în Ghencea. În primul meci de pregătire al campaniei, România a obținut o remiză, 1-1 cu Georgia.

Fostul jucător al lui Manchester City și Liverpool și-a amintit de preliminariile pentru Mondialul din 1994, când România a eliminat speranțele galezilor de calificare. Bellamy, care avea atunci doar 14 ani, a recunoscut că a trăit o mare dezamăgire.

„Hagi a avut un impact uriaș asupra țării noastre!”

Gică Hagi a fost unul dintre eroii acelei campanii, marcând trei goluri în dubla cu Țara Galilor. Acum, cei doi se vor întâlni din postura de selecționeri, într-un nou duel România - Țara Galilor.

„Hagi a avut un impact uriaș asupra țării noastre. L-am urmărit pentru prima dată prin 1992-1993, când Țara Galilor era în grupă cu ei. Ne-au învins cu 5-1 aici (n.r. – la București), iar eu mă uitam la meci de acasă. Un talent incredibil, un jucător uimitor. Apoi au venit la Cardiff și a marcat un gol destul de norocos, aveam un portar extraordinar (n.r. – Neville Southall), dar nu a fost cel mai bun moment al său atunci. Și apoi ne-au frânt inimile, văzându-i pe ei mergând la Campionatul Mondial, în timp ce țara noastră a rămas acasă!”, a spus Craig Bellamy, citat de BBC.

„Meciurile noastre amicale nu arată grozav. E inacceptabil!”

Selecționerul Tării Galilor este îngrijorat de eventualul deznodământ al partidei cu România, astfel că galezii au înregistrat rezultate teribile în meciurile de pregătire disputate în deplasare, de-a lungul anilor precedenți. Ultima dată când Țara Galilor a câștigat într-un amical disputat departe de casă a fost în anul 2008. Atunci, galezii s-au impus cu 1-0 în fața Danemarcei, la Brondby.

„Meciurile noastre amicale nu arată grozav, dacă ne uităm la statistici. Cred că ultima dată când am câștigat în deplasare a fost în 2008. E inacceptabil! Dacă vrem să generăm așteptări, să ne impunem standarde nouă înșine, dar și publicului, trebuie să avem un bilanț mai bun decât cel actual!”, a mai adăugat Craig Bellamy.