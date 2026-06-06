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Video Premierul Albaniei critică ritmul lent al aderării la UE: „Există trei lucruri pe care nu le poți prevedea: Dumnezeu, sexul și UE”

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Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a îndemnat Uniunea Europeană să accelereze procesul de extindere și să dea dovadă de mai mult curaj politic, avertizând că întârzierile prelungite ar putea îndepărta statele candidate de blocul comunitar.

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama. FOTO: EPA-EFE
Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama. FOTO: EPA-EFE

Declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii de vineri din Muntenegru dintre liderii UE și omologii lor din Balcanii de Vest, unde discuțiile s-au concentrat pe viitorul procesului de aderare. Președintele României Nicușor Dan s-a numărat printre liderii europeni de prim rang, alături de Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen și Giorgia Meloni, care au participat vineri la summitul de la Tivat.

Rama și-a exprimat nemulțumirea față de ritmul lent al negocierilor, evocând exemplul reunificării Germaniei pentru a sublinia nevoia de decizii mai rapide din partea Bruxelles-ului.

„Când a căzut zidul [din Berlin], [Helmut Kohl] nu le-a spus germanilor din Est: «Acum aveți 35 de capitole de parcurs înainte să fim împreună»”, a declarat Rama, potrivit Euractiv.

Albania a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în 2009 și este țară candidată din 2014, însă negocierile oficiale au fost deschise abia în 2022. În acest context, Rama a salutat un recent document franco-german privind intensificarea implicării țărilor din Balcanii de Vest în structurile europene înainte de aderarea deplină, dar a cerut liderilor europeni să adopte o abordare mai ambițioasă.

„Ar trebui să fie mai mult ca Kohl și Mitterrand”, a spus acesta, referindu-se la foștii lideri german și francez.

Prim-ministrul albanez a avertizat totodată că Uniunea Europeană riscă să piardă influență în regiune dacă procesul de extindere rămâne prea lent, comparând relația Bruxelles-ului cu statele candidate cu cea dintre un părinte distant și copiii săi.

„Nu le spui copiilor: «Rămâneți la vecini până când sunteți gata să veniți să mâncați cu noi». Pentru că atunci unul dintre copii ajunge să se împrietenească cu bandele rusești din cartier. Altui copil încep să-i placă păpușile chinezești”, a spus Rama într-o intervenție.

Oficialul albanez a făcut aceste declarații în contextul în care Muntenegru își propune să finalizeze cât mai curând negocierile de aderare, în timp ce Albania speră la o accelerare a propriului parcurs european. Totuși, Edi Rama a respins speculațiile privind un calendar fix pentru aderare.

„Există trei lucruri pe care nu le poți prevedea: Dumnezeu, sexul și UE”, a afirmat acesta.

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