O nouă amânare: Curtea de Apel prelungește suspansul în cazul suspendării celor doi judecători CCR

Curtea de Apel București a amânat vineri, pentru data de 11 februarie, pronunțarea unei decizii pe cererea depusă de avocata Silvia Uscov, membră AUR, privind suspendarea lui Mihai Busuioc și Dacian Dragoș din funcțiile de judecători la Curtea Constituțională. Tot în acea zi, CCR ar trebui să se pronunțe asupra sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la legea pensiilor speciale ale magistraților.

Avocata Silvia Uscov a solicitat instanței suspendarea executării decretului nr. 774/08.07.2025, prin care președintele Nicușor Dan l-a numit pe Dacian Cosmin Dragoș ca judecător la CCR, precum și suspendarea hotărârii Senatului din 24 iunie 2025 privind numirea lui Mihai Busuioc.

Femeia susține că cei doi judecători nu îndeplinesc una dintre condițiile constituționale pentru a fi numiți la CCR – vechimea de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

În cazul lui Mihai Busuioc, situația pare clară: o decizie a CCR din 1 iulie 2025 a confirmat constituționalitatea numirii sale, iar deciziile Curții nu pot fi desființate de instanțele de judecată.

Situația lui Dacian Dragoș este însă mai complicată. Avocata Uscov susține că vechimea necesară pentru a fi judecător CCR trebuie realizată exclusiv în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

Cosmin Dragoș a activat ca profesor universitar la Facultatea de Drept timp de aproximativ 3 ani și 4 luni (octombrie 1998 – februarie 2002), iar ulterior și-a desfășurat cariera la Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Babeș-Bolyai”. Deși aici a predat discipline de drept, acestea nu constituie, în opinia avocatei, învățământ juridic superior în sens constituțional și legal.

Reprezentantul Administrației Prezidențiale a solicitat instanței respingerea contestației, invocând tardivitatea acesteia. Decretul prezidențial privind numirea lui Cosmin Dragoș a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 iulie 2025, iar plângerea prealabilă a fost depusă abia pe 30 decembrie 2025.

Dacă ar decide pe fond suspendarea celor doi până la o decizie definitivă, sentința în cazul pensiilor magistraților ar putea fi afectată. Dacian Dragoș face parte din tabăra CCR care susține proiectul Guvernului privind reforma pensiilor speciale. Întrebat despre posibilitatea unui asemenea scenariu, președintele Nicușor Dan a lăsat de înțeles că este pregătit să facă o nouă numire la Curte.