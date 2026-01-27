Verdict crunt la vârful Justiției: „România e mai aproape de paradisul infractorilor decât de statul de drept”

„România a ajuns mai aproape de a fi un paradis al infractorilor decât un stat de drept”, avertizează Claudiu Sandu, fost vicepreședinte CSM. Acesta trage un semnal de alarmă asupra modului în care legislația actuală este aplicată și cere magistraților o atitudine „responsabilă și severă” pentru a opri degradarea sistemului judiciar.

Fostul vicepreședinte CSM, Claudiu Sandu, a subliniat într-o postare pe Facebook, intitulată „paradisul infractorilor”, importanța legislației, precum și a punerii sale în aplicare. Precizările sale vin în contextul cazului deţinutului turc Atas Abdullah, care nu s-a mai întors din permisie în închisoare, precum și în cazul crimei recent în care sunt implicați mai mulți minori.

„Un criminal primește permisie și fuge din țară. Cum poate un criminal să primească dreptul să iasă din închisoare? Este scris în lege. Poți să stai la terasă și la masă alăturată să fie un criminal care își bea liniștit cafeaua. Acum găsim justificări. Trebuie operate modificări în lege spun unii. Să luăm brățări spun alțîi. Până se ia o decizie oamenii uită. Tot timpul sunt alții de vină. Nu spune nimeni că legile sunt sub orice critică. Că favorizează infractorii. Cum nu spune nimeni că mulți magistrați sunt cuprinși de milă când trebuie să trimită un infractor la pușcărie”, scrie fostul vicepreședinte CSM.

Acesta este de părere că modificările legislative au distrus orice coerență în legislația actuala, fiind de părere că necesitatea modificărilor vine pe fondul altor probleme existente în sistemul de justiție:

„Dorim să incriminăm femicidul. Dar legea actuală ce are? Nu sunt suficienți 30 de ani de pușcărie? Nu prea vedem asemenea pedepse dar dacă le-am vedea nu ar fi suficient?Oare nu ar fi mai bine că, în loc să facem spectacol public, să găsim niște magistrați responsabili care chiar să pronunțe asemenea pedepse? Am modificat multe legi în ultimii ani pretinzând că le modernizăm. De fapt, am distrus orice coerentă în legislația penală.

Camera preliminară era o idee revoluționară. Se dovedește o nenorocire procedurală. Legea evaziunii fiscale, lăudată de toți greii justiției, este o catastrofă. Am îngrozit Uniunea cu nivelul de fraudă pe TVA. Rezolva ANAF-ul. Sigur. Prin creșterea taxelor. Am desființat pedepsele pentru minori. Acum copiii ucid alți copii. Cum se face că, deși am adoptat legi moderne nenorocirile vin una după altă? O fi de vină doar lipsa educației?O fi de vină accesul la rețele sociale? Ne lăsăm așa ușor păcăliți și manipulați? În realitate, am uitat să fim responsabili. Am uitat că legile trebuie să fie coerente și specialiștii trebuie consultați pentru efectele acestor legi. Am uitat că magistrațîi trebuie să fie responsabili și severi și să impună legea cu forța dacă este necesar. Îi luăm în brațe pe infractori și ii considerăm victime”, mai spune acesta.