search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Asociaţia Forumul Judecătorilor acuză atacuri ale unor membri CSM și limbaj defăimător

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România consideră „inacceptabil” ca magistraţi cu funcţii de conducere „să recurgă la un limbaj defăimător, în loc să angajeze un dialog instituţional onest asupra problemelor semnalate”.

Asociația precizează că va sesiza toate organismele internaţionale relevante FOTO Shutterstock
Asociația precizează că va sesiza toate organismele internaţionale relevante FOTO Shutterstock

Membrii asociaţiei afirmă că în ultimele zile spaţiul public este „invadat de atacuri individuale ale unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii” şi ale unor site-uri pe care le consideră „controversate”, la adresa organizaţiei şi a reprezentanţilor săi, se arată într-un comunicat transmis luni.

„Aceste poziţii dovedesc, fără putinţă de tăgadă, că toate criticile publice la adresa funcţionării precare a justiţiei au un fundament real, legitimând din plin modificările legislative necesare redresării sale”, precizează sursa citată.

Potrivit Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România, atacurile vizează şi alte organizaţii non-guvernamentale (denumite pretins hilar „homo sapiens interveniens”) care au solicitat, în acord cu numeroase rapoarte ale Comisiei de la Veneţia, Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică, Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, Comisiei Europene etc., promovarea rapidă a unor reforme legislative necesare pentru funcţionarea corectă, meritocratică şi reală a justiţiei, în interesul cetăţenilor români.

„În acelaşi registru, un inspector judiciar din cadrul Inspecţiei Judiciare utilizează public denumirea «păduche» într-un comentariu la adresa unui judecător participant la întâlnirea publică desfăşurată la 22 decembrie 2025 cu Preşedintele României, iar preşedintele unei curţi de apel îi caracterizează drept «frustraţi» pe unii dintre participanţii la întâlnirea respectivă, în rafale publice lipsite de orice sens şi substanţă.

Mesajele sunt preluate imediat pe diverse site-uri controversate, în scopuri constante de intimidare şi defăimare. Aceste poziţii dovedesc, fără putinţă de tăgadă, că toate criticile publice la adresa funcţionării precare a justiţiei au un fundament real, legitimând din plin modificările legislative necesare redresării sale”, precizează Asociaţia.

Sursa citată arată că, în loc să explice „gravele deficienţe” semnalate de presă în ultimul timp, aceşti „reprezentanţi ai unor structuri de conducere din justiţie, unele cu atribuţii constituţionale de garant al independenţei justiţiei, realizează reale atacuri la persoană şi dovedesc lipsă de consideraţie faţă de libertatea de exprimare a magistraţilor care au prezentat cu onestitate problemele cu care se confruntă statul de drept. Mai mult, adaugă aceeaşi sursă, se insinuează, fără temei, tot felul de „înţelegeri” de preluare a justiţiei de cine ştie ce personaje posibil ficţionale, cu „planuri matematice şi cinice”.

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România precizează că va sesiza toate organismele internaţionale relevante şi solicită Preşedintelui României să intervină imediat, în acord cu rolul său privind respectarea Constituţiei şi buna funcţionare a autorităţilor publice, reiterând că o justiţie lipsită de funcţionalitate şi a cărei independenţă îi este distrusă din interior poate afecta iremediabil securitatea naţională a României.

„Tăcerea sau pasivitatea în faţa acestor derapaje grave nu face decât să consolideze percepţia unui sistem judiciar captiv, unde vocile critice sunt sistematic intimidate şi marginalizate. Este inacceptabil ca magistraţi cu funcţii de conducere să recurgă la un limbaj defăimător, în loc să angajeze un dialog instituţional onest asupra problemelor semnalate de colegi ai lor referitoare la presiuni ierarhice, standarde duble şi frică generalizată în rândul corpului magistraţilor”, afirmă asociaţia.

Aceeaşi sursă consideră că aceste comportamente „nu doar că subminează încrederea publică în justiţie, ci reprezintă şi o încălcare flagrantă a obligaţiilor deontologice şi a rolului constituţional de apărători ai independenţei justiţiei”.

„Ele confirmă, din păcate, exact diagnosticul pus de sute de magistraţi oneşti, respectiv faptul că reprezentanţii preferă să denigreze criticii în loc să iniţieze reformele indispensabile pentru redresarea unui sistem blocat în defensivă, care recurge la denigrare şi intimidare tocmai pentru a evita orice reformă reală.

Constantă principiilor sale, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, susţinătoare onestă a independenţei magistraturii, va continua să militeze pentru adoptarea rapidă a unor reforme prin care justiţia română să recapete elementele necesare funcţionarii sale, în baza principiilor statului de drept”, se mai arată în comunicatul citat.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
Întâlnire de „gradul zero” în Parcul Național Defileul Jiului. Un mistreț și un urs s-au trezit față în față
stirileprotv.ro
image
Servicii medicale gratuite care pot fi accesate în 2026, potrivit CNAS
gandul.ro
image
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
mediafax.ro
image
A decolat din Antalya ca rapidist, a aterizat la București ca jucător al altei echipe. Cluburile au semnat transferul. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
gsp.ro
image
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
Localitatea din România unde troienele au trecut de un metru
observatornews.ro
image
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
Cum întrerupi asigurarea RCA – înainte era imposibil să suspenzi valabilitatea, dar s-a schimbat legea
playtech.ro
image
Cât timp au la dispoziție românii din străinătate să vină în țară, în caz de război sau alt scenariu dificil. Legea apărării a fost promulgată
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Kremlinul îi caută un înlocuitor. Cele mai recente informații: a intrat în comă
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
wowbiz.ro
image
Leonard Miron, de nerecunoscut! A slăbit enorm și a ajuns piele și os. Avea 110 kg în urmă cu câteva luni: Mi-a zis Miguel să fac ceva, că nu mai am cu ce să mă îmbrac
romaniatv.net
image
Vestea zilei pentru toți pensionarii! Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Care este diferența dintre făina 650 și cea 000. Detaliul care poate face diferența în bucătărie
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Luni, 12 ianuarie, intră pensia pe card! La ce oră primesc banii pensionarii și cine ia în plus 200 de lei
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Noua generație de frumuseți de la Palatul britanic. Prințesa Charlotte are o concurență serioasă din partea verișoarei sale

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?