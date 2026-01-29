CSM, divizat: procurorii cer restabilirea accesului la dosare, după restricționarea la ECRIS

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) acuză Secția pentru judecători că a blocat accesul procurorilor la dosarele instanțelor prin restricționarea accesului în aplicația ECRIS, fără o justificare și fără o alternativă funcțională.

Într-un comunicat transmis joi, 29 ianuarie, procurorii au semnalat că, de mai bine de o lună și jumătate, în urma unei note interne aprobate de Comisia nr. 3 – „Digitalizare” a Secției pentru judecători, accesul în ECRIS a fost limitat exclusiv la personalul instanțelor, CSM, Inspecția Judiciară, INM și Școala Națională de Grefieri.

„Începând cu data de 11 decembrie 2025, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a primit mai multe sesizări din partea parchetelor despre faptul că, prin Nota cu nr. 1/16246/2025/04.11.2025 a Serviciului Informatică și Statistică Judiciară privind situația drepturilor de acces la aplicația ECRIS, aprobată în ședința Comisiei nr. 3 – ”Digitalizare” a Secției pentru judecători a Consiliului, s-a decis că accesul în aplicația ECRIS a instanțelor să fie configurat doar pentru personalul instanțelor, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri. S-a mai hotărât ca accesul electronic la dosar al altor participanți la proces urmează să se realizeze prin intermediul dosarului electronic”, se arată în comunicat.

Problemele s-au acutizat de marți, când mai multe parchete au reclamat că nu mai pot accesa deloc ECRIS, ceea ce blochează activitatea judiciară curentă, potrivit aceluiași comunicat:

„Începând cu data de 27 ianuarie 2026, numeroase unități de parchet au sesizat Secția pentru procurori cu privire la faptul că nu mai au acces la aplicația ECRIS a instanțelor, fapt care determină imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității judiciare. Verificând stadiul implementării aplicației DEN (Dosarul Electronic Național) la Ministerul Justiției, Secția de procurori a fost înștiințată că aceasta este operațională ”în proporție de aproximativ 80%”, existând posibilitatea ca în câteva săptămâni aplicația să poată fi accesată de majoritatea parchetelor din România”.

„Expresia unei greșite înțelegeri a rolului fiecărui participant la procesul penal”

În acest context, procurorii susțin că decizia Secției pentru judecători îi lasă fără orice instrument funcțional pentru a consulta dosarele în care susțin rechizitorii, formulează concluzii sau participă în cauze civile.

„Decizia Comisiei nr. 3 a Secției de judecători lipsește procurorii care efectuează activitate judiciară (susțin rechizitorii și alte soluții în fața judecătorului, intră în cauze civile, etc) de orice mijloc tipic de acces la dosare. Secția pentru procurori consideră că restricționarea accesului Ministerului Public ca reprezentant al intereselor generale ale societății la aplicația ECRIS, fără nici o justificare logică și fără o alternativă funcțională, reprezintă expresia unei greșite înțelegeri a rolului fiecărui participant la procesul penal”, se mai arată în comunicat

În consecință, Secția pentru procurori, prin Hotărârea din data de 29.01.2026, în unanimitate, solicită celor care au luat astfel de decizii „să restabilească ordinea inițială și să garanteze accesul procurorilor la dosarele instanțelor”.



