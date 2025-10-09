Judecătorii reiau joi procesul în care Traian Băsescu cere înapoi beneficiile de la RA-APPS, printre care și vila de protocol

Judecătorii reiau joi, 9 octombrie, procesul în care Traian Băsescu cere să recupereze vila de protocol și beneficiile pierdute după ce, în 2022, a fost declarat colaborator al fostei Securități.

Tot atunci, fostul președinte a dat în judecată RA-APPS, pentru a-și recupera beneficiile, cerând dreptul de a folosi gratuit, pe toată durata vieții, a unei locuințe de protocol.

La începutul lunii iulie a acestui an, CCR a decis, cu unanimitate de voturi, că modificările aduse Legii 406/2001 sunt neconstituționale, iar Traian Băsescu își recâștigă drepturile pe care le-a avut în calitate de șef al statului român.

În august, Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, fostului președinte Traian Băsescu.

„A fost adoptată hotărârea de guvern prin care îi se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament, într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ea a precizat că secretizarea s-a făcut ca urmare a solicitării fostului preşedinte al României.

„Este un apartament într-un bloc. Mai mult decât atât, fiind vorba de o hotărâre de guvern cu regim clasificat, în mod evident nu pot să vă spun ceva”, a menționat Dogioiu.