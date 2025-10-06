Radu Miruță, despre criticile lui Traian Băsescu: „Este parțial adevărat. Coaliția merge mai greu decât așteaptă oamenii”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a răspuns luni declarațiilor fostului președinte Traian Băsescu, care a ironizat funcționarea actualei coaliții de guvernare. Oficialul a admis că fostul șef al statului are „parțial dreptate”, dar a explicat că procesul decizional este lent din cauza celor patru partide care trebuie să ajungă la consens.

Radu Miruță a comentat declarațiile lui Traian Băsescu, care spusese că „ce se întâmplă la Guvern este comic”, afirmând că „este parțial adevărat”.

„Pe de o parte, fiind partide aflate în coaliție, trebuie să existe și reprezentarea voinței politice a partidului respectiv. Pe de altă parte, pe premieri și pe miniștri îi măsori în funcție de ce fac ei”, a explicat Miruță la Digi24.

Ministrul a adăugat că premierul ar trebui lăsat să-și exercite mandatul fără a fi constrâns permanent de deciziile impuse de partide: „Dacă mă dai pe mine afară ca premier pentru că nu fac ceva sau nu duc România într-un punct în care așteaptă populația s-o duc, lasă-mă pe mine să duc lucrurile acolo, pentru că nu mă poți trage la răspundere pentru niște decizii care sunt puse în față de alte entități. Sigur că răspund și partidele aflate în coaliție, însă se merge greoi”.

„Se merge mai încet decât așteaptă populația”

Întrebat cu ce viteză funcționează actuala coaliție, Miruță a recunoscut că „se merge cu o viteză mai mică decât așteaptă populația”.

„Explicația este dată de faptul că sunt patru partide care trebuie să ajungă la un consens și, cu cât sunt mai mulți la masă care pun condiții, cu atât timpul în care se ajunge la o condiție acceptată de toate cele patru este mai mare”, a spus ministrul.

El a subliniat că premierul are o „putere suplimentară” și că această putere „trebuie lăsată cu toate prerogativele constituționale”. Totuși, a recunoscut că deciziile se iau „după discuții foarte ample” între membrii coaliției, discuții pe care le consideră justificate „din perspectiva respectării politicii publice a fiecărui partid”.

„Cu cât pui mai multe condiții, cu atât faci decizia mai grea”

Radu Miruță a atras atenția că, de multe ori, coaliția se blochează din cauza condițiilor impuse de fiecare partid. „Cu cât pui mai multe condiții, cu atât faci decizia mai grea”, a afirmat ministrul.

Acesta a adăugat că partidele aflate la guvernare trebuie să înțeleagă că „lumea așteaptă măsuri imediate”: „Dacă faci bine, vei primi aplauze și vei fi apreciat și politic. Dacă faci rău, este normal să fii sancționat de populație. Dar lasă-mă să mă desfășor, măsoară-mă văzându-mă cum mă descurc”.

„Îi doare pe unii că își pierd locuri calde”

Ministrul a comentat și propunerile premierului Ilie Bolojan, despre care a spus că nu au primit contraargumente solide: „Din cele pe care le-a propus primul-ministru Ilie Bolojan, până acum eu n-am văzut contraargumente, am văzut dureri, că-i doare pe unii că își pierd niște locuri calde, că-i doare pe unii că își pierd niște contracte bănoase, dar n-am văzut contraargumente raționale”.

El a continuat cu o critică la adresa celor care profită de bani publici: „Dacă până acum ai fost învățat să te racordezi la niște conducte care se scurgeau cu bani publici, evident că dacă te demufează cineva de acolo, țipi. Dar oare e sănătos ca mediul privat să plătească pentru a introduce aceste conducte din care să treacă doar câțiva? Eu cred că nu-i sănătos”.

Ministrul susține „în totalitate” abordarea lui Ilie Bolojan

În final, Radu Miruță a precizat că sprijină „în totalitate” inițiativele premierului: „Pentru a schimba un rezultat este obligatoriu, în mintea mea de inginer software, să schimbi metoda prin care vrei să ajungi acolo. Nu poți să urmărești aceeași metodă”.

Ministrul Economiei a conchis că schimbarea reală necesită curaj, asumare și libertatea premierului de a acționa fără blocaje impuse de partide.