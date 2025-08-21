Guvernul i-a atribuit lui Traian Băsescu un apartament într-un bloc. Fostul președinte a cerut ca hotărârea executivului să fie clasificată

Guvernul a aprobat, joi, în ședință o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, fostului președinte Traian Băsescu, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea prin care acestuia i se luaseră privilegiile, la terminarea mandatului.

La solicitarea lui Traian Băsescu, HG-ul are regim clasificat.

„A fost adoptată hotărârea de guvern prin care îi se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament, într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, scrie News.

Ea a precizat că secretizarea s-a făcut ca urmare a solicitării fostului preşedinte al României.

„Este un apartament într-un bloc. Mai mult decât atât, fiind vorba de o hotărâre de guvern cu regim clasificat, în mod evident nu pot să vă spun ceva”, a menționat Dogioiu.

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că fostul președinte a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”. În urma deciziei ICCJ, Băsescu a pierdut dreptul de a folosi vila de protocol de la RA-APPS, 75% din indemnizația președintelui în exercițiu, pază şi protecție și folosirea gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de SPP.

Traian Băsescu a atacat această decizie la Curtea Constituțională, prin intermediul Curții de Apel București. La începutul lunii iulie a acestui an, CCR a decis, cu unanimitate de voturi, că modificările aduse Legii 406/2001 sunt neconstituționale, iar Traian Băsescu își recâștigă drepturile pe care le-a avut în calitate de șef al statului român.