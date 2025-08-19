Traian Băsescu a solicitat un apartament într-un bloc în locul vilei de protocol. Hotărârea ar urma să fie luată joi de guvern

Traian Băsescu a solicitat un apartament în locul vilei de protocol, a confirmat fostul președinte pentru Digi24.

După ce judecătorii Curții Constituționale i-au dat câștig de cauză lui Traian Băsescu, în procesul în care fostul șef al statului contesta pierderii privilegiilor prezidențiale, acesta urma să primească o vilă de protocol în centrul Capitalei, pe strada Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu) nr. 2A.

Cu toate acestea, fostul șef de stat a confirmat pentru Digi24 că a solicitat un apartament într-ujn bloc din București în locul vilei de protocol. „Am solicitat un apartament. Casa era mult prea mare”, a fost declarația acestuia pentru sursa citată, scrie Mediafax.

Hotărârea ar urma să fie luată de guvern în ședința de joi.

Pe agenda şedinţei de acum două săptămâni a Guvernului s-a aflat un proiect de hotărâre care prevedea schimbarea destinaţiei unui imobil de pe strada Emile Zola din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială, precum şi modificarea unei hotărâri a Guvernului din 2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială.

Potrivit News.ro, Traian Băsescu a refuzat locuința de pe strada Emil Zola. „Nu am informaţii nici despre vreun refuz, nici despre vreo schimbare faţă de documentul pe care l-aţi văzut săptămâna trecută pe ordinea de zi”, spunea purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că fostul președinte a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”. În urma deciziei ICCJ, Băsescu a pierdut dreptul de a folosi vila de protocol de la RA-APPS, 75% din indemnizația președintelui în exercițiu, pază şi protecţie și folosirea gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de SPP.

Traian Băsescu a atacat această decizie la Curtea Constituțională, prin intermediul Curții de Apel București. La începutul lunii iulie a acestui an, CCR a decis, cu unanimitate de voturi, că modificările aduse Legii 406/2001 sunt neconstituționale, iar Traian Băsescu își recâștigă drepturile pe care le-a avut în calitate de șef al statului român.