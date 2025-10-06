search
Care este, în opinia lui Băsescu, „cea mai spectaculoasă mizerie politică”. Fostul preșerinte respinge teoria că Georgescu e omul Rusiei

Publicat:

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost rezultatul unor calcule și interese politice interne, „o afacere dâmbovițeană”, nu al unei intervenții externe. Potrivit acestuia, Rusia a valorificat propagandistic haosul creat în România, dar nu a inițiat operațiunea.

Traian Băsescu. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Traian Băsescu. FOTO: Inquam Photos/George Călin

„Din interese de partid au distrus pur și simplu procesul electoral în anul 2024. Toți au fost de acord - și PSD, și PNL, și UDMR să amestece europarlamentarele cu localele, complet nerecomandat de Comisia de la Veneția, și imposibilă campanie și pentru europarlemntari, și pentru primari”, a spus Băsescu, catalogând situația drept „cea mai spectaculoasă mizerie politică” din istoria României. „Apoi au făcut cea mai spectaculoasă mizerie politică - la alegerile prezidențiale a fost turul 1, au intercalat alegerile parlamentare după o săptămână, și au făcut apoi turul 2 la alegerile prezidențiale. Rezultatul este cel pe care l-am văzut. Nu a ieșit cine trebuie, pentru că au și calculat prost mișcarea voturilor, și au făcut ceea ce v-a rămâne pentru totdeauna în istoria României – anularea alegerilor fără argumente”, a afirmat Traian Băsescu, duminică seară, 5 octombrie, invitat în platoul Digi24.

El a subliniat că anularea scrutinului a fost „o afacere românească”, o consecință a „debandadei din sistem” și a dorinței partidelor de a maximiza rezultatele electorale.

„Dar eu susțin fără rezerve că anularea alegerilor a fost o afacere românească, că debandada din sistem - anularea alegerilor prezidențiale - a fost o afacere românească. Mixarea alegerilor din 2024, patru rânduri de alegeri amestecate, n-a fost decât în scopul obținerii rezultatului maxim pentru partide și n-au reușit să obțină rezultatul maxim scontat. Și ultimul lucru pe care cred că l-au pierdut a fost capacitatea de a număra cum mișcă voturile, pentru că știm toți, a spus-o și Simonis, a spus-o și primarul de Buzău - am primit instrucțiuni să punem voturi la George Simion. Evident, n-au pus cum trebuie, pentru că Ciolacu n-a intrat în turul doi. Dacă Ciolacu intra în turul doi, nu se anulau alegerile sub nicio formă”, a adăugat fostul președinte.

Referindu-se la acuzațiile potrivit cărora Călin Georgescu ar fi „omul rușilor”, Băsescu a respins categoric această teorie:

„Dacă n-a intrat (Ciolacu -n.red) în turul 2, s-au anulat alegerile. Pentru că nu-l voiau nici pe Călin Georgescu, pe care nici eu nu l-aș vota pentru nimic în lume, nu o voiau nici pe doamna Lasconi. Or, aici România a intrat într-o criză de credibilitate incredibilă, iar eforturile pe care le face Nicușor Dan acum să mai explice cu rușii, atât cât se poate, e o copilărie. Eu susțin că este o afacere dâmbovițeană afacerea anulării alegerilor. (...) Dar pe mine nu mă poate convinge nimeni că acest Georgescu este omul rușilor”.

Fostul șef al statului a mai spus că Rusia „a jucat când a văzut loc să joace”, dar numai pe fondul confuziei politice interne. „El a devenit susținut de ruși pentru că le-a convenit. E jocul pe care rușii l-au făcut”, a punctat el.

În opinia lui Băsescu, decizia de a anula alegerile a afectat grav credibilitatea României pe plan extern și a demonstrat lipsa de coerență a clasei politice.

„Noi am creat condiții să se amestece rușii, prin modul cum am organizat alegerile și cum s-au manifestat. Exact cum s-a manifestat și JD Vance, să mă scuzați, da, Vance ne-a acuzat că am anulat alegerile, Putin ne-a acuzat săptămâna trecută și ne-a dat exemplu că am anulat alegerile. Dar faptul că în materialul prezentat de președintele Dan, una din informații este că s-au creat adrese din 2022-2023 și că ele au fost activate cu o zi înainte de vot. Cât de proști să fie rușii ca să pregătească site-uri de atac, de promovare a lui Călin Georgescu în Rusia? Le puteau face într-o țară africană, le puteau face în Asia, le puteau face oriunde”, a concluzionat fostul președinte.

