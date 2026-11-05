Judecătorii care au majorat pedeapsa fostului ministru Daniel Chiţoiu, sancționați de CSM. Ce li se impută

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM a sancţionat doi judecători de la Curtea de Apel Piteşti, după ce aceştia au dispus condamnarea la 4 ani închisoare a fostului ministru Daniel Chiţoiu, în legătură cu accidentul mortal provocat de politician în decembrie 2019, şi i-au majorat pedeapsa având în vedere comportamentul avocaţilor.

Daniel Chiţoiu, fostul ministru de Finanțe Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Este vorba de magistraţii Ioan Fundătureanu şi Costin Andrei Stancu, care l-au condamnat în luna ianuarie pe Daniel Chiţoiu la 4 ani închisoare cu executare, pedeapsă majorată faţă de cea aplicată de instanţa de fond - de 3 ani cu suspendare.

Cei doi magistraţi au fost sancţionaţi joi de CSM, pe motiv că au majorat pedeapsa aplicată lui Chiţoiu luând în calcul comportamentul avocaţilor acestuia în timpul procesului, scrie Agerpres.

Astfel, Ioan Fundătureanu a fost retrogradat din gradul profesional de Curte de apel în gradul profesional de Tribunal, iar lui Costin Andrei Stancu i se va diminua salariul cu 10% pe o perioadă de 1 an, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. s) teza I din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

„Problema de drept analizată a fost ridicată în contextul în care cei doi judecători, soluţionând un apel penal, au agravat tratamentul sancţionator aplicat inculpatului. La argumentele invocate pentru adoptarea soluţiei s-a reţinut, în mod expres, comportamentul avocaţilor inculpatului în faţa primei instanţe, concretizat în formularea unor cereri de recuzare, sesizarea Inspecţiei Judiciare şi solicitarea administrării unor probe", transmite CSM într-un comunicat de presă.

Secţia pentru judecători precizează că nu a analizat dacă majorarea pedepsei era justificată, dacă probele au fost corect apreciate sau dacă soluţia penală era legală şi temeinică, deoarece aceste aspecte aparţin exclusiv activităţii jurisdicţionale.

„Secţia a stabilit, în esenţă, că agravarea situaţiei penale a inculpatului ca urmare a comportamentului personal al avocatului său reprezintă o încălcare intenţionată, nelegală şi nescuzabilă a legii, acest lucru fiind fundamentat pe două principii elementare ale dreptului penal: principiul legalităţii sancţiunii penale şi principiul caracterului personal al răspunderii penale. Art. 74 alin. (1) lit. f) din Codul penal permite evaluarea conduitei inculpatului în cursul procesului, nu a comportamentului profesional autonom al apărătorului său. Această distincţie este necontroversată în doctrina naţională şi este confirmată de jurisprudenţa europeană relevantă. În motivare sunt invocate lucrările de specialitate ale profesorilor de drept referitoare la legalitatea sancţiunilor de drept penal, caracterul personal al răspunderii penale şi, respectiv, autonomia drepturilor procesuale ale avocatului", completează CSM.

Conform Secţiei pentru judecători a CSM, orientarea jurisprudenţei naţionale sau europene nu permite agravarea pedepsei penale pentru comportamentul autonom şi personal al avocatului.

„În aceste condiţii, secţia a reţinut că nu se află în prezenţa unei simple erori de interpretare a legii, ci a unei încălcări conştiente, flagrante şi nescuzabile a unor principii fundamentale ale dreptului penal. Caracterul elementar şi necontroversat al principiilor încălcate, utilizarea explicită a conduitei avocaţilor pentru agravarea pedepsei, absenţa oricărei justificări privind imputabilitatea personală a acestei conduite inculpatului, precum şi poziţia celor doi judecători în procedura disciplinară, care au continuat să susţină posibilitatea folosirii comportamentului personal al avocatului pentru agravarea situaţiei juridice a părţii pe care o reprezintă, au fundamentat concluzia existenţei relei-credinţe. Încălcarea constatată a fost apreciată ca fiind vădită, de o gravitate macroscopică, incompatibilă cu exigenţele elementare ale exercitării funcţiei judiciare şi imposibil de justificat prin existenţa unei interpretări juridice alternative”.

Pe 26 decembrie 2019, Daniel Chiţoiu a fost implicat într-un accident rutier petrecut pe DN 7 Piteşti - Râmnicu Vâlcea, în zona localităţii Zamfireşti din judeţul Argeş.

În evenimentul rutier a mai fost implicat un autoturism condus de un bărbat de 82 de ani, din Piteşti.

Conform unui martor ocular, maşina condusă de Chiţoiu a intrat pe contrasens şi a lovit celălalt autoturism. În urma coliziunii a rezultat decesul bărbatului de 82 de ani şi rănirea gravă a pasagerei dreapta faţă din acelaşi autoturism, care ulterior a murit.

Curtea de Apel Pitești a decis joi, 8 ianuarie 2026, majorarea pedepsei fostului ministru Daniel Chițoiu de la 3 la 4 ani de închisoare și a stabilit executarea acesteia în regim de detenție.