Fostul ministru al Finanțelor, Daniel Chițoiu rămâne în închisoare până la judecarea recursului

Daniel Chițoiu, fost ministru al Finanțelor, va rămâne în închisoare pentru moment, după accidentul rutier din 2019 în care au murit doi soți.

Condamnat definitiv în ianuarie la patru ani de detenție și încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova, Chițoiu a obținut admisibilitatea în principiu a recursului în casație împotriva condamnării pentru ucidere din culpă.

Judecarea căii extraordinare de atac este programată pentru luna mai. Până atunci, însă, instanța supremă a refuzat suspendarea executării pedepsei, astfel că fostul ministru va rămâne în continuare după gratii.