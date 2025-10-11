Video Un supravieţuitor al masacrului Hamas din 7 octombrie 2023 s-a sinucis. Iubita lui și cel mai bun prieten au fost uciși în atac

Sinuciderea lui Roei Shalev, un supravieţuitor al masacrului comis de Hamas la 7 octombrie 2023 la festivalul muzical Nova, a suscitat sâmbătă un val de emoţii în Israel, potrivit France Presse.

Corpul lui Shalev, a cărui iubită şi cel mai bun prieten fuseseră ucişi în 7 octombrie, a fost descoperit vineri seara în maşina sa carbonizată în nordul Tel Aviv-ului, potrivit media israeliene, la câteva ore după intrarea în vigoare a noii încetări a focului în războiul între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas.

"Nu mai pot suporta această durere, ard din interior (...). Vreau doar ca această durere să înceteze", scrisese el cu câteva ore înainte pe contul său de Instagram.

Mai multe personalităţi politice din opoziţie, care, contrar majorităţii membrilor coaliţiei guvernamentale, continuă să utilizeze reţelele sociale în timpul shabatului i-au adus un omagiu.

Unii dintre ei au făcut apel la mai multă grijă faţă de supravieţuitorii atacului din 7 octombrie, solicitare care revine periodic în dezbaterea publică israeliană.

"Este timpul ca Statul Israel să-i trateze pe cei care suferă de probleme de sănătate mentală ca pe nişte eroi, nu ca pe nişte statistici", a reacţionat Avigdor Lieberman, liderul partidului naţionalist Israel Beiteinou, fost ministru.

"Roei nu a putut suporta durerea, dar alţii sunt încă acolo, luptându-se, înfruntând situaţia, încercând să trăiască. Trebuie să le oferim tot ajutorul posibil pentru ca ei să nu se simtă singuri", a comentat şi Yair Golan, liderul formaţiunii de stânga "Democraţii".

Iubita lui Roei Shalev, Mapal Adam, şi cel mai bun prieten al său, Hili Solomon, au fost ucişi sub privire sale în cursul festivalului de muzică Nova, în sudul Israelului, în timp ce el a fost rănit de comandourile venite din Fâşia Gaza.

Cei trei tineri încercaseră să se ascundă sub maşini când locul unde se desfăşura festivalul a fost luat cu asalt.

Cu peste 370 de morţi, festivalul Nova a fost scena celui mai grav masacru comis în 7 octombrie 2023 în cursul atacului fără precedent al Hamas, care a declanşat războiul în Fâşia Gaza.

În total, atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, în majoritate civili, de partea israeliană, potrivit unui bilanţ al AFP în baza datelor oficiale.

La două săptămâni după masacru, mama lui Roei Shalev s-a sinucis. Potrivit mai multor media israeliene, ea era foarte apropiată de prietena fiului său şi a fost profund afectată de moartea ei.