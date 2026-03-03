Iranul ar putea ataca un stat NATO. Ambasadorul Israelului la București avertizează: „Este vorba de un pericol mondial”

Lior Ben Dor, Ambasadorul Israelului la București, afirmă că riscul ca Iranul să lovească un stat membru NATO nu poate fi exclus, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Într-un interviu la Antena 3 CNN, diplomatul a subliniat că operațiunea militară comună SUA - Israel are ca obiectiv „eliminarea amenințării existențiale” reprezentate de regimul de la Teheran.

Întrebat despre avertismentul ministrului german de Externe, potrivit căruia Iranul ar putea viza un stat NATO, ambasadorul a amintit incidentul recent din Cipru, unde drone iraniene au căzut în apropierea unei baze britanice.

„Au făcut-o deja. Este clar pentru toată lumea că regimul iranian este extrem de periculos, nu doar pentru Israel, ci și pentru multe state arabe, musulmane și europene”, a spus Lior Ben Dor.

Ambasadorul israelian a reamintit că Teheranul a reprimat violent propriul popor, „ucigând 32.000 de cetățeni iranieni”, și că dezvoltă armament nuclear și balistic cu potențial ofensiv.

Diplomatul a confirmat că operațiunea militară în desfășurare vizează distrugerea infrastructurii strategice a Iranului. Potrivit acestuia, armata americană ar fi lovit deja aproximativ 1.700 de ținte, iar Israelul în jur de 1.000.

Despre posibilitatea unei invazii terestre: „Depinde de evoluția operațiunilor”

Referitor la scenariul unei intervenții terestre în Iran, Lior Ben Dor nu a exclus această variantă.

„Depinde de cum evoluează operațiunea aeriană și de ce va decide liderul suprem iranian. Dacă vrem să garantăm că Iranul nu va mai dezvolta arme nucleare și nu va mai finanța organizații teroriste, toate opțiunile rămân pe masă”, a spus ambasadorul.

Cât va dura conflictul

Potrivit ambasadorului, declarațiile contradictorii privind durata operațiunii (de la 4–5 săptămâni, potrivit președintelui american Donald Trump, la câteva luni, conform unor foști diplomați) nu pot fi confirmate.

„Nu durata este esențială, ci atingerea obiectivului: eliminarea amenințării existențiale. Nu putem estima cât va dura”, a precizat el.

„Nu contează cine îl va înlocui pe Khamenei”, acțiunea continuă

Întrebat despre riscul ca un lider și mai radical să preia puterea la Teheran, ambasadorul a transmis că identitatea succesorului nu schimbă necesitatea acțiunii militare.

„Nu contează cine îl va înlocui pe Ali Khamenei. De aceea acționăm acum: pentru a neutraliza infrastructura militară construită în ultimele decenii împotriva Israelului și a altor state”, a conchis Lior Ben Dor.

Întrebat despre riscul ca actualul conflict din Orientul Mijlociu să se transforme într-un război de amploare globală, cu posibile consecințe pentru Europa, ambasadorul Israelului la București, Lior Ben Dor, a transmis un mesaj prudent, dar optimist: „Nu credem că războiul se va extinde în Europa”

„Sperăm că situația nu va evolua în direcția pe care ați descris-o”, a spus diplomatul, subliniind că evoluțiile de până acum indică faptul că Iranul „nu se va putea ridica din această situație”.

Potrivit acestuia, cooperarea militară dintre Israel și Statele Unite reprezintă un factor decisiv în limitarea conflictului.

„Israel va învinge împreună cu Statele Unite ale Americii și nu credem că războiul se va extinde”, a afirmat ambasadorul.