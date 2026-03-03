search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul ar putea ataca un stat NATO. Ambasadorul Israelului la București avertizează: „Este vorba de un pericol mondial”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Lior Ben Dor, Ambasadorul Israelului la București, afirmă că riscul ca Iranul să lovească un stat membru NATO nu poate fi exclus, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Într-un interviu la Antena 3 CNN, diplomatul a subliniat că operațiunea militară comună SUA - Israel are ca obiectiv „eliminarea amenințării existențiale” reprezentate de regimul de la Teheran.

Lior Ben Dor și președintele Israelului, E S Isaac Herzog FOTO Fb Ambasada Israelului în România
Lior Ben Dor și președintele Israelului, E S Isaac Herzog FOTO Fb Ambasada Israelului în România

Întrebat despre avertismentul ministrului german de Externe, potrivit căruia Iranul ar putea viza un stat NATO, ambasadorul a amintit incidentul recent din Cipru, unde drone iraniene au căzut în apropierea unei baze britanice.

„Au făcut-o deja. Este clar pentru toată lumea că regimul iranian este extrem de periculos, nu doar pentru Israel, ci și pentru multe state arabe, musulmane și europene”, a spus Lior Ben Dor.

Ambasadorul israelian a reamintit că Teheranul a reprimat violent propriul popor, „ucigând 32.000 de cetățeni iranieni”, și că dezvoltă armament nuclear și balistic cu potențial ofensiv.

Diplomatul a confirmat că operațiunea militară în desfășurare vizează distrugerea infrastructurii strategice a Iranului. Potrivit acestuia, armata americană ar fi lovit deja aproximativ 1.700 de ținte, iar Israelul în jur de 1.000.

Despre posibilitatea unei invazii terestre: „Depinde de evoluția operațiunilor”

Referitor la scenariul unei intervenții terestre în Iran, Lior Ben Dor nu a exclus această variantă.

„Depinde de cum evoluează operațiunea aeriană și de ce va decide liderul suprem iranian. Dacă vrem să garantăm că Iranul nu va mai dezvolta arme nucleare și nu va mai finanța organizații teroriste, toate opțiunile rămân pe masă”, a spus ambasadorul.

Cât va dura conflictul

Potrivit ambasadorului, declarațiile contradictorii privind durata operațiunii (de la 4–5 săptămâni, potrivit președintelui american Donald Trump, la câteva luni, conform unor foști diplomați) nu pot fi confirmate. 

„Nu durata este esențială, ci atingerea obiectivului: eliminarea amenințării existențiale. Nu putem estima cât va dura”, a precizat el.

„Nu contează cine îl va înlocui pe Khamenei”, acțiunea continuă

Întrebat despre riscul ca un lider și mai radical să preia puterea la Teheran, ambasadorul a transmis că identitatea succesorului nu schimbă necesitatea acțiunii militare.

„Nu contează cine îl va înlocui pe Ali Khamenei. De aceea acționăm acum: pentru a neutraliza infrastructura militară construită în ultimele decenii împotriva Israelului și a altor state”, a conchis Lior Ben Dor.

Întrebat despre riscul ca actualul conflict din Orientul Mijlociu să se transforme într-un război de amploare globală, cu posibile consecințe pentru Europa, ambasadorul Israelului la București, Lior Ben Dor, a transmis un mesaj prudent, dar optimist: „Nu credem că războiul se va extinde în Europa

„Sperăm că situația nu va evolua în direcția pe care ați descris-o”, a spus diplomatul, subliniind că evoluțiile de până acum indică faptul că Iranul „nu se va putea ridica din această situație”.

Potrivit acestuia, cooperarea militară dintre Israel și Statele Unite reprezintă un factor decisiv în limitarea conflictului.

„Israel va învinge împreună cu Statele Unite ale Americii și nu credem că războiul se va extinde”, a afirmat ambasadorul.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
digi24.ro
image
Un zbor Dubai-București pentru românii blocați în zona de conflict a fost anulat dintr-un motiv surprinzător
stirileprotv.ro
image
Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele
gandul.ro
image
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
mediafax.ro
image
Kader Keita, de la Rapid, a fost reținut de poliție! Comunicatul Brigăzii Rutiere
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
antena3.ro
image
Covrigii şi merdenelele de la patru producători, la analize de laborator. Care sunt "surprizele"
observatornews.ro
image
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
cancan.ro
image
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Când expiră cadastrul și în ce situații trebuie refăcut
playtech.ro
image
Cu cine ar avea o relație Lamine Yamal, după despărțirea de Nicki Nicole. E o vedetă foarte cunoscută
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Jucătorul Rapidului, reținut după ce a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani în Capitală! Comunicatul Poliției
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o shaorma de pui cumpărată de la o tarabă
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Ronaldo a fugit din calea războiului. Unde a aterizat avionul său privat
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
După 8 martie, universul le face dreptate: 3 zodii scapă definitiv de ghinion
click.ro
image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria