 Investiție majoră pentru sănătate: Noul spital de Pneumologie construit de la zero în Sectorul 4 a fost predat oficial la „Marius Nasta” | adevarul.ro
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Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, la „Agenda Internațională”, de la ora 16.00

Video Investiție majoră pentru sănătate: Noul spital de Pneumologie construit de la zero în Sectorul 4 a fost predat oficial la „Marius Nasta”

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Noua clădire a spitalului de pneumologie, realizată cu fonduri europene nerambursabile prin PNRR, a fost finalizată încă din luna august şi a fost predată joi Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta", într-o ceremonie la care au participat premierul Luca Niculescu şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

„Sunt extrem de emoţionat pentru că este al doilea spital pe care îl facem aici, în sectorul 4, un spital nu doar pentru comunitatea noastră, nu doar pentru bucureşteni, un spital pentru români, cum de altfel, foarte multe din investiţiile pe care le-am făcut aici, în sectorul 4, sunt pentru români, nu doar pentru comunitatea noastră a celor din sectorul 4 sau pentru bucureşteni", a spus primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, în cadrul evenimentului.

Noua facilitate medicală construită în Sectorul 4 are o capacitate de 115 paturi, dintre care 19 de terapie intensivă.

Construcţia noului spital a început în luna aprilie 2024, pe terenul pe care au existat clădirile „Zerlendi" ale Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta", vechi de 130 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare, incompatibilă, din toate punctele de vedere, cu practicarea unui act medical de calitate şi care au fost dezafectate în totalitate.

Un nou spital de pneumologie pentru România, construit de la zero în Sectorul 4 al Capitalei! Au trecut peste 35 de ani de când în România nu s-a mai construit de la zero o clădire de spital dedicată pneumologiei. Astăzi, în Sectorul 4 din Bucureşti, vorbim despre o investiţie finalizată, care urmează să fie pusă în slujba pacienţilor din întreaga ţară", a scris, miercuri seară, pe Facebook, primarul sectorului 4, Daniel Băluţă.

Conform ultimelor date statistice, România este ţara Uniunii Europene cu cea mai mare incidenţă a TBC (de 4 ori peste media UE) şi cu o rată a mortalităţii de 6,5 ori mai mare decât media din Uniunea Europeană (5,1 decese la fiecare 100.000 de locuitori).

Acesta este cea de-a patra facilitate medicală pe care Sectorul 4 o construiește în ultimii 7 ani, după Unitatea de Primiri Urgențe și Secția pentru tratarea Marilor Arși de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” și după construcția clinicii de stomatologie, operaționalizată astăzi de către Spitalul Universitar de Urgență București.

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