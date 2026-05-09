Clădire nouă pentru pacienții cu boli de inimă, aproape gata la Institutul Inimii din Târgu Mureș. Premierul a vizitat imobilul ridicat cu bani din PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat, sâmbătă, 9 mai, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş - Institutul Inimii - unde va fi construită, cu finanţare PNRR, o nouă clădire de spital pentru tratarea pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare grave.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Executiv, Bolojan a discutat cu managementul Institutului despre stadiul derulării proiectului şi a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plăţii lucrărilor.

"Investiţia în valoare de peste 770 de milioane de lei, din care aproape 500 de milioane de lei provin din finanţare PNRR, are stadiu fizic de realizare de aproximativ 80% şi va fi finalizată la finalul lunii august 2026. Este unul din cele mai importante obiective de investiţii în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie şi transplant la standarde moderne. Noua clădire de spital va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă a pacienţilor şi 5 paturi pentru spitalizare de zi, săli noi de operaţie, precum şi pentru investigaţii şi tratament. Contractul de finanţare a fost semnat pe 17 martie 2023, iar lucrările au avansat în ritm susţinut, potrivit graficului asumat de constructor", se arată în comunicat al Guvernului.

Obiectivul proiectului este edificarea unei noi clădiri de spital pentru relocarea totală şi gruparea secţiilor, structurilor şi compartimentelor întregului institut într-o nouă clădire, eficientă din punct de vedere funcţional şi constructiv, conform standardelor şi cerinţelor actuale administrative, medicale şi de calitate, facilitând abordarea integrată a serviciilor de sănătate.