search
Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei „Marius Nasta” va fi finalizat în luna august Anunțul Primăriei Sectorului 4

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei se regăsește pe lista scurtă a celor 8 unități medicale ce se construiesc în România cu fonduri nerambursabile obținute din PNRR.

centrul de diagnostic marius nasta (5) jpeg

Centrul se află într-un stadiu de execuție de 75% și va fi finalizat în luna august, ulterior fiind dat în folosință  Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Noua facilitate medicală construită de către Sectorul 4 va avea o capacitate de 115 paturi, dintre care 19 de terapie intensivă. În plus, noul spital va beneficia și de mai multe funcționalități, precum bloc operator cu 3 săli de operație, stație centrală de sterilizare, laborator de analize medicale, laborator de cercetare, laborator de anatomie patologică, ambulatoriu, imagistică și radiodiagnostic – ecografie, CT, aparat RX standard, compartiment de primire urgențe de specialitate CPU-S.

centrul de diagnostic marius nasta (4) jpeg
Imaginea 1/4: centrul de diagnostic marius nasta (4) jpeg
centrul de diagnostic marius nasta (4) jpeg
centrul de diagnostic marius nasta (3) jpeg
centrul de diagnostic marius nasta (1) jpeg
centrul de diagnostic marius nasta (2) jpeg

Construcția noului spital a început în luna aprilie 2024, pe terenul pe care au existat clădirile „Zerlendi” ale Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, vechi de 130 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare.

Noul centru de specialitate va deservi nu doar Sectorul 4 sau Capitala, ci se va adresa pacienților din toată țara.

Acesta este cea de-a patra facilitate medicală pe care Sectorul 4 o construiește în ultimii 7 ani, după Unitatea de Primiri Urgențe și Secția pentru tratarea Marilor Arși de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” și după construcția clinicii de stomatologie, operaționalizată astăzi de către Spitalul Universitar de Urgență București.

În total, la capitolul Sănătate al PNRR, programul de finanțări europene pentru relansarea economică post-pandemică, există 1.842 de contracte de finanțare pe două componente: sănătate și transformare digitală.

„Bugetul total al PNRR pe aceste investiții este de 7,23 miliarde de lei, din care plăți la zi eligibile sunt 4,75 de miliarde lei. Gradul de absorbție la zi, facturi plătite, este de 66%”, arată ministrul interimar al Sănătății.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Google face politică în România. Intervine în libertatea de expresie și cenzurează presa liberă. Avantajează narative care laudă puterea, anumite partide și politicieni și blochează presa critică. Este și cazul site-ului Gândul care a fost prăbușit de Google peste noapte
gandul.ro
image
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai crescut?
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de jucătorii Stelei 1986 care câștigau Cupa Campionilor Europeni. Unde sunt azi eroii de la Sevilla
fanatik.ro
image
Regulile pentru voucherele de vacanță în 2026: salariații nu trebuie să mai achite încă 800 de lei ca să le folosească
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
digisport.ro
image
Noi STENOGRAME din ședința PNL: Bătălia se va da în 2028. Nu mai avem vreo șansă daca PNL revine la masa cu PSD
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Pensionarii cer creșterea punctului de pensie la CCR, unde s-au strâns 3.600 de dosare. Ce șanse au?
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Noi reguli pentru ITP. Controale mai stricte și verificări suplimentare. Ce schimbări îi așteaptă pe șoferi
playtech.ro
image
Ce pasiuni ascunse avea Mircea Lucescu. Nepotul său, Matei, a făcut o dezvăluire unică
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Donald Trump: ”Aşa ceva nu se va mai repeta niciodată”
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
„Sinecuristul” arătat cu degetul de Bolojan. Cine e Bogdan Mîndrescu, fostul secretar de stat PSD ajuns șef la CNAB
cotidianul.ro
image
Potop de demisii în PNL, anunţul făcut de Bolojan în direct
romaniatv.net
image
ANAT, anunț privind voucherele de vacanță: Angajații nu sunt obligați să achite încă 800 de lei din fonduri proprii
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”
click.ro
image
21 august 1986, ziua în care ceva a ucis 1.800 de oameni într-o noapte. „În acea zi nu erau muște pe morți. Erau și ele moarte”
click.ro
image
Mara Bănică, mesaj emoționant pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu, chiar de ziua vedetei: „Un părinte iartă orice”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Bonnie Tyler foto Profimedia jpg
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani
clickpentrufemei.ro
Sir Francis Drake. Portret de Jodocus Hondius I, din 1583 (© Wikimedia Commons)
Navă italiană aproape intactă, scufundată de Francis Drake, descoperită în Golful Cádiz
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cristina Spătar a ajuns la spital! Prin ce trece de două luni: „M-am speriat foarte tare”
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”