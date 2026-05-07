Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei „Marius Nasta” va fi finalizat în luna august Anunțul Primăriei Sectorului 4

Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei se regăsește pe lista scurtă a celor 8 unități medicale ce se construiesc în România cu fonduri nerambursabile obținute din PNRR.

Centrul se află într-un stadiu de execuție de 75% și va fi finalizat în luna august, ulterior fiind dat în folosință Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Noua facilitate medicală construită de către Sectorul 4 va avea o capacitate de 115 paturi, dintre care 19 de terapie intensivă. În plus, noul spital va beneficia și de mai multe funcționalități, precum bloc operator cu 3 săli de operație, stație centrală de sterilizare, laborator de analize medicale, laborator de cercetare, laborator de anatomie patologică, ambulatoriu, imagistică și radiodiagnostic – ecografie, CT, aparat RX standard, compartiment de primire urgențe de specialitate CPU-S.

Construcția noului spital a început în luna aprilie 2024, pe terenul pe care au existat clădirile „Zerlendi” ale Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, vechi de 130 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare.

Noul centru de specialitate va deservi nu doar Sectorul 4 sau Capitala, ci se va adresa pacienților din toată țara.

Acesta este cea de-a patra facilitate medicală pe care Sectorul 4 o construiește în ultimii 7 ani, după Unitatea de Primiri Urgențe și Secția pentru tratarea Marilor Arși de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” și după construcția clinicii de stomatologie, operaționalizată astăzi de către Spitalul Universitar de Urgență București.

În total, la capitolul Sănătate al PNRR, programul de finanțări europene pentru relansarea economică post-pandemică, există 1.842 de contracte de finanțare pe două componente: sănătate și transformare digitală.

„Bugetul total al PNRR pe aceste investiții este de 7,23 miliarde de lei, din care plăți la zi eligibile sunt 4,75 de miliarde lei. Gradul de absorbție la zi, facturi plătite, este de 66%”, arată ministrul interimar al Sănătății.