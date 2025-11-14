Informațiile privind închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți, dezmințite de Ambasada Ucrainei din România

Ambasada Ucrainei la Bucureşti dezminte informațiile privind închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți în 2027, precizând că niciun document oficial emis de Ministerul Educației și Științei sau de autoritățile locale nu prevede reducerea rețelei școlare.

„Mitul 1: «În 2027, numărul școlilor cu predare în limba română în regiunea Chernivtsi se va reduce de la 20 la 4». Dovezi: Reforma sistemului de învățământ liceal nu prevede închiderea nici unei unități de învățământ. Unitățile care nu vor deveni licee academice vor continua să funcționeze ca gimnazii (clasele 1–9)”, precizează, pe Facebook, Ambasada Ucrainei la București.

„Dreptul la educație în limba maternă va fi garantat în mod continuu și pe viitor”

În aceeași postare se mai arată că „în prezent, în regiune funcționează 63 de unități de învățământ cu predare integrală sau parțială în limba română, precum și 11 filiale cu predare în limba română, care au statut deplin de instituții educaționale și deservesc localități rurale îndepărtate”.

„Niciun document oficial emis de Ministerul Educației și Științei al Ucrainei sau de autoritățile locale nu prevede reducerea rețelei școlare în anul 2027. Obiectivul reformei este creșterea calității educației, modernizarea procesului de învățământ, asigurarea accesului elevilor la specialitate relevante în ciclul liceal și armonizarea structurii sistemului educațional cu standardele europene prin introducerea sistemului de învățământ de 12 ani. Dreptul la educație în limba maternă va fi garantat în mod continuu și pe viitor”, se mai arată în comunicat.

Daniel David: „Dorim să promovăm un dialog constructiv”

Amintim că, la sfârșitul lunii octombrie, Daniel David, ministrul român al Educației, a reacționat la informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora, în contextul măsurilor de reformă educaţională din Ucraina, numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi ar urma să dispară începând de la 1 septembrie 2027.

Într-o scrisoare trimisă ministrului ucrainean, Daniel David, „insistă" asupra luării în considerare a solicitărilor „legitime” formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti și vorbește despre necesitatea de a respecta drepturile persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă.

„Ministrul Educaţiei şi Cercetării din România, Daniel David, îşi exprimă preocuparea faţă de recentele informaţii publicate în mass-media cu privire la implementarea măsurilor de reformă educaţională din Ucraina, la nivelul ciclului liceal, cu impact asupra învăţământului cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi. În acest context, pentru a avea acces direct la informaţiile corecte şi pentru a înţelege contextul reformei, ministrul Daniel David a adresat o scrisoare omologului ucrainean, insistând asupra importanţei luării în considerare a solicitărilor legitime formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina", se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, transmis miercuri.

Daniel David a propus organizarea unor consultări

În același comunicat, Ministerul Educaţiei precizează că Daniel David a propus organizarea unor consultări între cele două instituţii, afirmându-şi disponibilitatea de a prezenta experienţa şi practica României în ceea ce priveşte învăţământul în limba minorităţilor naţionale, „practică larg apreciată în plan internaţional".

„Soluţii bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi”

MEC arată că înţelege dificultăţile legate de reformarea unui sistem bugetar mare pentru a-l ancora „dinamic în modernitate", însă susţine că este important ca deciziile luate la nivel local, regional sau naţional să nu afecteze exerciţiul dreptului la educaţie al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă.

„Dorim să promovăm un dialog constructiv cu autorităţile ucrainene. Experienţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării arată că doar soluţiile bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi determină succesul oricărui proces de reformă educaţională", a subliniat Daniel David, potrivit comunicatului.

Anterior, secretarul responsabil al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina", Aurica Bojescu, a declarat pentru Agerpres, că numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţ vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ.

Potrivit acesteia, Consiliul Regional Cernăuţi a aprobat noua reţea de licee din regiune, care prevede doar patru licee cu predare în română şi nouă mixte.

Amintim și că, în luna august a acestui an, liderii comunității românești din Cernăuți i-au cerut ministrului român de Externe, Oana Țoiu, să intervină pe lângă autoritățile ucrainene pentru protejarea școlilor cu predare în limba română.

Președintele executiv al Centrului Bucovinean Independent de Cercetări Actuale, prof. Aurica Bojescu, a avertizat că închiderea acestor unități ar putea duce, treptat, la pierderea identității comunității.

„Tema învățământului este cea mai importantă, pentru că, dacă nu vom avea școală, nu vom avea nici biserică, nu vom avea nici identitatea noastră națională. (…) Noi trebuie să avem în continuare acest drept. (…) Dacă noi cedăm acum școala, înseamnă că o să cedăm din ceea ce este mai scump”, a declarat Bojescu, potrivit Agerpres.

Probleme de infrastructură și lipsa investițiilor

Viceprimarul comunei Ostrița, Dan Crâșmaru, a solicitat sprijin din partea statului român, prin Departamentul Românilor de Pretutindeni, pentru reabilitarea liceelor românești din regiune. El a subliniat că statul ucrainean nu investește în astfel de unități, iar legislația în vigoare impune condiții stricte pentru acreditare, inclusiv legate de starea clădirilor.

Reacția ministrului de Externe

Oana Țoiu a precizat că, în discuțiile avute la Kiev cu oficialii ucraineni, a abordat subiectul protejării comunității românești și al menținerii învățământului în limba română.

„Un subiect pe care l-am discutat a fost limba română, în primul rând, și avem angajamentul autorităților că vor merge mai departe cu procedurile pentru declararea zilei de 31 august Ziua de celebrare a limbii române. (…) Am adresat și întrebările venite din comunitate legate de impactul Legii educației asupra liceelor cu predare în limba română. (…) Noi am subliniat, ca echipă, nevoia aparte de a se uita la limba română, la școlile cu predare în limba română și la licee”, a afirmat ministrul.

Apel pentru reintroducerea burselor și salvarea patrimoniului cultural

Vitalie Zîgrea, președintele Ligii Tineretului Român „Junimea”, a solicitat autorităților române reintroducerea burselor pentru elevii și profesorii din școlile românești.

„Nu știu dacă ar fi rezistat comunitatea românească fără sprijinul dumneavoastră. (…) Aceste burse cu siguranță i-ar ajuta să cumpere strictul necesar pentru parcursul unui an de învățământ”, a spus Zîgrea, subliniind situația dificilă a familiilor din regiune, afectate de război.

Tot el a făcut apel pentru salvarea casei profesorului Aron Pumnul, unde poetul Mihai Eminescu a locuit temporar.