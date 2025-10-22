Liceele cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, în pericol de dispariție. Comunitatea românească cere intervenția autorităților

Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor fi desființate începând cu 1 septembrie 2027, în urma unei reorganizări a sistemului de învățământ aprobată de Consiliul Regional Cernăuți.

Noua rețea educațională prevede funcționarea a doar patru licee cu predare exclusivă în limba română – în orașul Cernăuți și în localitățile Hliboca, Ostrița și Herța – precum și a nouă licee mixte. În prezent, în regiune există 32 de licee, dintre care 20 sunt românești și 12 mixte.

„Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee româneşti vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă şi dacă doresc numaidecât să îşi facă studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiţi să înveţe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveţi. (...) Este o situaţie foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri”, a declarat pentru Agerpres secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu.

Decizia a fost luată în pofida opoziției comunității românești din regiune, care acuză încălcarea dreptului etnicilor români de a învăța în limba maternă. Profesorii atrag atenția că această reformă va avea efecte pe termen lung asupra identității culturale.

„Această reformă va duce pe viitor şi la dispariţia gimnaziilor, deoarece în unele dintre localităţi liceele vor fi cu predare în ucraineană şi atunci părinţii nu îşi vor mai da copii la gimnazii în română, ci la cele ucrainene, ca să le fie mai uşor în continuarea studiilor. Mai mult decât în acele licee mixte, cum ar fi cele din Mahala, predarea se va face în ucraineană, iar româna va fi predată doar la disciplinele Limba română şi Literatura română şi universală. Există şi riscul de dispariţie a limbii atunci când dispare şcoala în limba maternă. Aici este o încălcare a Constituţiei Ucrainei şi drepturilor omului, care garantează tuturor cetăţenilor învăţarea în limba maternă”, a explicat profesorul de limba română Neculai Costaş, din Cernăuți.

Printre localitățile vizate de închideri se numără sate istorice românești precum Mahala, Tărășeni, Noua Suliță, Crasna, Pătrăuți, Storojineț, Hliboca sau Mămăliga. De asemenea, în satele din Valea Siretului nu va rămâne niciun liceu cu predare în română.

Reprezentanții comunității românești vorbesc despre o încălcare a Constituției Ucrainei și a dreptului fundamental la educație în limba maternă, garantat de convențiile internaționale privind drepturile minorităților.

„Există şi riscul de dispariţie a limbii atunci când dispare şcoala în limba maternă. Aici este o încălcare a Constituţiei Ucrainei şi drepturilor omului, care garantează tuturor cetăţenilor învăţarea în limba maternă”, a spus Aurica Bojescu.