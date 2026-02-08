Incident la mina Rovinari: o alunecare de teren afectează producția de cărbune. Nu s-au înregistrat victime

Activitatea la mina Rovinari, parte a Complexului Energetic Oltenia (CEO), a fost afectată duminică dimineață de o alunecare de teren provocată de precipitațiile abundente și condițiile meteorologice nefavorabile din ultimele zile.

Potrivit CEO, alunecarea s-a produs pe taluzul sud-estic al carierei Tismana, pe o lungime de aproximativ 300 de metri și o înălțime de 25 de metri. Din fericire, nu au fost raportate victime.

„În data de 08.02.2026, în cadrul UMC Rovinari – sectorul Tismana, s-a produs o alunecare a taluzului sud-estic, pe o lungime de aproximativ 300 de metri și o înălțime de 25 de metri, din cauza precipitațiilor abundente și condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate în ultimele zile. Nu au fost înregistrate victime. Au fost afectate transportoarele cu bandă T2 și T11, aferente excavatoarelor 07 și 05. Transportoarele cu bandă erau amplasate pe limitele definitive ale carierei, transportorul T11 fiind pus în funcțiune în anul 2016, iar transportorul T2 în anul 2017”, a transmis a Complexul Energetic Oltenia, într-un comunicat de presă.

Producția de cărbune a fost redusă cu aproximativ 2.000 de tone, însă funcționarea termocentralei Rovinari nu este afectată. Pentru a compensa pierderile, CEO a decis suplimentarea livrărilor de cărbune din Carierele Pinoasa și Roșia cu aproximativ 2.000 de tone zilnic. Cariera Tismana rămâne principalul furnizor de cărbune pentru termocentrală.

„Imediat după raportarea incidentului, a fost constituită o comisie tehnică de cercetare și verificare, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor producerii alunecării de teren și a evaluării tuturor aspectelor tehnice. În perioada următoare vor fi realizate lucrări de repoziționare a circuitelor afectate. Precizăm că, în urma evenimentului, producția a fost afectată cu aproximativ 2.000 de tone de cărbune. Funcționarea termocentralei Rovinari nu este afectată, fiind luată decizia suplimentării livrărilor de cărbune din Carierele Pinoasa și Roșia cu aproximativ 2.000 de tone de cărbune zilnic”, a mai precizat compania.

Nu este prima alunecare de teren în zonă. La începutul lunii decembrie 2025, o bandă transportoare s-a rupt, blocând mai multe utilaje esențiale, tot din cauza precipitațiilor abundente.