Video Dezastru în Sicilia: un oraș se prăbușește sub ochii oamenilor. 1 500 de persoane au fost evacuate

Situație extrem de tensionată în Sicilia, unde o alunecare masivă de teren a provocat evacuarea de urgență a aproximativ 1.500 de persoane. În localitatea Niscemi, oamenii au ieșit în stradă și acuză autoritățile că nu au luat măsuri pentru a preveni dezastrul.

Sursa video: X/ @OsservaMy

Alunecarea de teren din Niscemi se întinde pe o distanță de aproximativ patru kilometri și a distrus până acum un cartier întreg. Pământul continuă să se miște, iar pericolul extinderii fenomenului rămâne ridicat. Poliția este prezentă pe străzi pentru a menține ordinea, în contextul nemulțumirilor tot mai mari ale locuitorilor.

Deși primarul a făcut apel pe rețelele sociale ca oamenii să rămână în locuințe, teama și disperarea i-au determinat pe mulți să iasă în stradă, îngrijorați că noi alunecări de teren s-ar putea produce în orice moment.

→ Imaginea 1/4: Alunecare de teren masivă în Sicilia FOTO: X/ @mondoterremoti

Localnicii susțin că autoritățile nu au efectuat controale și nu au luat măsuri preventive, deși zona era cunoscută ca fiind vulnerabilă. Nemulțumirea acestora a dus la proteste spontane, pe fondul evacuărilor și al pierderilor suferite, potrivit presei italiene.

Președintele regiunii, la fața locului

În această dimineață, președintele regiunii a ajuns în zona afectată pentru a evalua situația. Datele oficiale arată că până acum au fost evacuate 1.500 de persoane. Primarul localității cel mai grav afectate a declarat că situația continuă să se înrăutățească, din cauza altor alunecări de teren produse în zonă.

Sursa video: X/ @nexta_tv

Din motive de siguranță, școlile au fost închise, iar mai multe drumuri de acces au fost blocate. Autoritățile analizează posibilitatea construirii unui drum alternativ pentru a evita izolarea completă a orașului.

Guvernul italian a declarat deja stare de urgență națională, în contextul ciclonului care a afectat Italia în ultimele zile. Pentru sprijinirea zonelor calamitate, autoritățile au alocat un fond de 100 de milioane de euro.