search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Activitate blocată la cariera Tismana. Este pusă în pericol aprovizionarea cu cărbune a termocentralei Rovinari

0
0
Publicat:

Ploile abundente din ultimele zile au provocat o alunecare de teren la cariera Tismana, una dintre sursele-cheie de cărbune pentru termocentrala Rovinari, avariind un transportor important. Situația este cu atât mai critică cu cât cariera mai are în prezent doar două excavatoare funcționale, iar unul dintre ele – 1400-06 – a fost afectat de incident. Celălalt excavator, 1400-05, a cedat și el în această dimineață, după ce un tambur de bandă s-a rupt la transportorul T11, oprind utilajul din funcțiune în timpul schimbului I.

Cariera Tismana
Avaria de la Cariera Tismana pune presiune pe Termocentrala Rovinari. Foto arhivă

„La data de 30 noiembrie 2025, în cadrul UMC Rovinari, sectorul Tismana, din cauza precipitațiilor abundente din ultima perioadă s-a produs o instabilitate a taluzului lateral, afectând transportorul T6, care deservește excavatoarele 1400-06 și 1400-07. Excavatorul 1400-07 nefiind programat tehnologic pentru luna decembrie.

Au fost luate măsuri imediate de remediere pe porțiunea afectată, prin înlăturarea elementelor de traseu și evacuarea materialului dislocat din taluzul lateral, în vederea repunerii în funcțiune. Ulterior, transportorul T6 va fi repornit, aceste lucrări fiind efectuate pe fondul staționării tehnologice a transportorului până la data de 15.12.2025, când excavatorul 1400-06 este programat să funcționeze în stratul de cărbune.

Menționăm că excavatorul 1400-06 funcționează în prezent în steril, cu depunere directă prin puntea de haldare și Abzeterul 06, în vederea pregătirii stratului de cărbune”, a informat miercuri CE Oltenia.

Situația este cu atât mai critică cu cât Cariera Tismana, una dintre sursele principale de cărbune pentru Rovinari, dispune în prezent de doar două excavatoare funcționale. Odată cu avarierea excavatorului 1400-06, întregul flux de aprovizionare s-a bazat exclusiv pe utilajul 1400-05.

Însă, în această dimineață, și acesta a suferit un incident serios: spintecarea unui tambur de bandă la transportorul T11, fapt care a scos utilajul din funcțiune pentru schimbul întâi. Incidentul – la fel ca cel de duminică – nu a fost declarat oficial, susțin surse din unitate.

Alimentarea Termocentralei Rovinari, în pericol

Conform informațiilor interne, în depozitele Termocentralei Rovinari se mai află în acest moment aproximativ 35.000 de tone de cărbune, cantitate care asigură funcționarea centralei pentru doar patru zile în condițiile actuale.

Rovinari operează deja la capacitate minimă: un singur grup energetic este în funcțiune, iar acesta riscă să rămână fără combustibil în mai puțin de o săptămână dacă situația nu se remediază urgent.

Gravitatea situației contrastează puternic cu declarațiile recente ale ministrului Energiei, care afirma că „termocentralele vor dudui în această iarnă”. La Rovinari, realitatea din teren este însă departe de acest scenariu, iar personalul tehnic atrage atenția că problemele au fost fie ignorate, fie comunicate cu întârziere.

Inginerul-șef al unității, Dumitru Mihart, precum și conducerea UMC Rovinari, ar fi informat deja Direcția Minieră despre incidente, însă evenimentele nu au fost făcute publice, potrivit TVsud.

Secretarul de stat Pavel Nițulescu din Ministerul Energiei a confirmat pentru Digi24.ro că avaria este reală și serioasă, însă susține că situația rămâne sub control. „Stocul de cărbune este, într-adevăr, aproximativ 36.000 de tone, 35.000 de tone, ceea ce asigură o necesitate de șase zile de funcționare în această perioadă. Bineînțeles că acest excavator va fi remediat. Avem și rezerve, există rezerve de asigurare a alimentării cu lignit”, a explicat acesta.

Secretarul de stat a menționat că nu se ia în calcul oprirea centralei de la Rovinari. Acesta a transmis, totodată, că nu există posibilitatea unui scenariu de blackout în România, precum cel din Spania. 

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei
digi24.ro
image
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
gandul.ro
image
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
mediafax.ro
image
Ion Țiriac nu a fost prezent la înmormântarea prietenului său, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Cum arată coroana de flori depusă de miliardarul român. Foto
fanatik.ro
image
CTP a dat verdictul despre Călin Georgescu: „Ar fi la fel de eficient și dacă ar vorbi unei adunări de surzi”
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă
observatornews.ro
image
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Secretul cârnaților care nu se usucă: ce trebuie să adaugi în carne ca să rămână suculenți
playtech.ro
image
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A fost anunțată prezentatoarea evenimentului finalului de an: "E o onoare incredibilă!"
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
5 unități medicale din Prahova au rămas fără apă! Pacienții ar putea fi transferați la unități sanitare din București. Anunțul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce afecțiune nemiloasă a ucis-o pe Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon. Handbalistă de performanță și cu o viață activă, sportiva nu a putut fi salvată
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Maxima a impresionat cu tiara ei veche de 88 de ani, făcută din 34 de diamante, la dineul de stat din Suriname

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!