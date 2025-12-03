Activitate blocată la cariera Tismana. Este pusă în pericol aprovizionarea cu cărbune a termocentralei Rovinari

Ploile abundente din ultimele zile au provocat o alunecare de teren la cariera Tismana, una dintre sursele-cheie de cărbune pentru termocentrala Rovinari, avariind un transportor important. Situația este cu atât mai critică cu cât cariera mai are în prezent doar două excavatoare funcționale, iar unul dintre ele – 1400-06 – a fost afectat de incident. Celălalt excavator, 1400-05, a cedat și el în această dimineață, după ce un tambur de bandă s-a rupt la transportorul T11, oprind utilajul din funcțiune în timpul schimbului I.

„La data de 30 noiembrie 2025, în cadrul UMC Rovinari, sectorul Tismana, din cauza precipitațiilor abundente din ultima perioadă s-a produs o instabilitate a taluzului lateral, afectând transportorul T6, care deservește excavatoarele 1400-06 și 1400-07. Excavatorul 1400-07 nefiind programat tehnologic pentru luna decembrie.

Au fost luate măsuri imediate de remediere pe porțiunea afectată, prin înlăturarea elementelor de traseu și evacuarea materialului dislocat din taluzul lateral, în vederea repunerii în funcțiune. Ulterior, transportorul T6 va fi repornit, aceste lucrări fiind efectuate pe fondul staționării tehnologice a transportorului până la data de 15.12.2025, când excavatorul 1400-06 este programat să funcționeze în stratul de cărbune.

Menționăm că excavatorul 1400-06 funcționează în prezent în steril, cu depunere directă prin puntea de haldare și Abzeterul 06, în vederea pregătirii stratului de cărbune”, a informat miercuri CE Oltenia.

Situația este cu atât mai critică cu cât Cariera Tismana, una dintre sursele principale de cărbune pentru Rovinari, dispune în prezent de doar două excavatoare funcționale. Odată cu avarierea excavatorului 1400-06, întregul flux de aprovizionare s-a bazat exclusiv pe utilajul 1400-05.

Însă, în această dimineață, și acesta a suferit un incident serios: spintecarea unui tambur de bandă la transportorul T11, fapt care a scos utilajul din funcțiune pentru schimbul întâi. Incidentul – la fel ca cel de duminică – nu a fost declarat oficial, susțin surse din unitate.

Alimentarea Termocentralei Rovinari, în pericol

Conform informațiilor interne, în depozitele Termocentralei Rovinari se mai află în acest moment aproximativ 35.000 de tone de cărbune, cantitate care asigură funcționarea centralei pentru doar patru zile în condițiile actuale.

Rovinari operează deja la capacitate minimă: un singur grup energetic este în funcțiune, iar acesta riscă să rămână fără combustibil în mai puțin de o săptămână dacă situația nu se remediază urgent.

Gravitatea situației contrastează puternic cu declarațiile recente ale ministrului Energiei, care afirma că „termocentralele vor dudui în această iarnă”. La Rovinari, realitatea din teren este însă departe de acest scenariu, iar personalul tehnic atrage atenția că problemele au fost fie ignorate, fie comunicate cu întârziere.

Inginerul-șef al unității, Dumitru Mihart, precum și conducerea UMC Rovinari, ar fi informat deja Direcția Minieră despre incidente, însă evenimentele nu au fost făcute publice, potrivit TVsud.

Secretarul de stat Pavel Nițulescu din Ministerul Energiei a confirmat pentru Digi24.ro că avaria este reală și serioasă, însă susține că situația rămâne sub control. „Stocul de cărbune este, într-adevăr, aproximativ 36.000 de tone, 35.000 de tone, ceea ce asigură o necesitate de șase zile de funcționare în această perioadă. Bineînțeles că acest excavator va fi remediat. Avem și rezerve, există rezerve de asigurare a alimentării cu lignit”, a explicat acesta.

Secretarul de stat a menționat că nu se ia în calcul oprirea centralei de la Rovinari. Acesta a transmis, totodată, că nu există posibilitatea unui scenariu de blackout în România, precum cel din Spania.