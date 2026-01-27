Decizie de urgență în Câmpină, după alunecarea de teren: tronsonul unde s-a surpat șoseaua a fost închis

Tronsonul afectat de alunecarea de teren de la Câmpina a fost închis complet circulației, după ce situația din această zonă s-a agravat.

„Având în vedere alunecarea de teren produsă în ultimele zile pe Bulevardul Carol I (DJ 101R), precum şi agravarea situaţiei constatată astăzi, 26 ianuarie 2026, care generează un risc major pentru siguranţa circulaţiei şi a cetăţenilor, a fost convocată şedinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Câmpina. În cadrul şedinţei CLSU a fost adoptată, în regim de urgenţă, decizia privind închiderea tronsonului de drum afectat, măsură care se aplică începând cu ora 19:00, din această seară, având în vedere instabilitatea accentuată a terasamentului şi pericolul iminent de prăbuşire”, se arată într-un comunicat postat, marţi seară, pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Câmpina.

→ Imaginea 1/5: FOTO Primăria Municipiului Câmpina

Potrivit Primăriei, pentru respectarea măsurii dispuse, Poliţia Locală Câmpina asigură prezenţa permanentă în zonă, în vederea prevenirii pătrunderii autovehiculelor pe tronsonul închis.

Amintim că, în urmă cu două săptămâni, o porțiune de pământ s-a surpat și a afectat inclusiv o parte din terasamentul șoselei la intrarea în orașul Câmpina, dinspre Cornu. Între timp, situația s-a agravat, după ce terasamentul drumului s-a surpat, ceea ce a determinat autoritățile să impună măsuri de urgență pentru siguranța traficului.

Primăria Câmpina spune că problema este una mai veche, iar doar pe parcursul anului 2025 au fost transmise cinci adrese oficiale către instituțiile competente, prin care s-a cerut remedierea situației.

La finalul anului trecut pe DN1 alte două alunecări de teren s-au produs în localitățile Comarnic și Cornu, fiind a treia astfel de situație înregistrată în zonă într-un interval relativ scurt de timp,