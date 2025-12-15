Încă un lot din Autostrada A7 aproape gata pentru darea în exploatare. Când se va circula pe tronsonul Focșani-Adjud Nord

Încă 50 de km din Autostrada Moldovei A7 au intrat în faza ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului.

Tronsonul Focşani – Adjud Nord, în continuarea secţiunii Buzău – Focşani, care a deschisă traficului încă de anul trecut, ar putea fi deschis circulatiei publice foarte curând, după cum s-a exprimat secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu.

”Încă 50 de km din Autostrada Moldovei A7 au intrat în zona ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului. Este vorba despre tronsonul Focşani – Adjud Nord în continuarea secţiunii Buzău – Focşani, deschisă traficului încă de anul trecut”, scrie Scrioşteanu, pe Facebook.

Odată cu deschiderea acestui tronson, traficul de tranzit va fi scos şi din municipiul Adjud, iar şoferii vor beneficia de o circulaţie mai rapidă şi mai sigură.

”După deschidere vom avea: circulaţie neîntreruptă pe Autostrada A7 între Ploieşti şi Adjud, pe aproximativ 196 km; conexiune rutieră rapidă de aproape 240 km între Bucureşti şi Adjud”, adaugă el.

În santier se mai desfăşoară următoarele lucrări: asfaltări pe ultimele 2 pasaje peste autostradă (restul sunt deja asfaltate); montarea ultimelor rosturi de dilataţie la pasaje; montarea parapetelor mediane şi marginale in zona pasajelor a nodurilor rutiere şi in zonele de acces in santier; realizarea semnalizării verticale şi orizontale pe ultimele sectoare; alte lucrări necesare pentru siguranţa circulaţiei; finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante; lucrări si teste la sistemul ITS; lucrări la sistemul de iluminat şi testarea acestuia.

Între lucrările care vor continua după darea în trafic sunt: finalizarea scurgerilor apelor; profilarea drumurilor de întreţinere; realizarea lizierei şi plantarea arborilor de-a lungul autostrăzii; lucrări la parcări şi spaţii de servicii.

În acest moment există și o mobilizare în şantier: 2.874 de muncitori; 592 de şoferi pe 296 de autobasculante (în 2 schimburi); 365 de utilaje.

”Chiar dacă în ultima perioadă vremea a fost nefavorabila, in cea mai mare parte a timpului, mobilizarea constructorului şi a tuturor celor implicaţi face, totuşi, posibil ca in curând, foarte curând, acest tronson sa fie deschis circulatiei publice”, adaugă el.