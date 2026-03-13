Fostul președinte iranian a scăpat cu viață după atacul SUA. Asociații lui Ahmadinejad susțin că tentativa de asasinat i-a permis să scape de sub controlul regimului

Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a supraviețuit unui atac care a avut loc lângă reședința sa reședința sa la începutul războiului dintre Israel, SUA și Iran, contrazicând rapoartele inițiale care anunțau moartea sa. Potrivit unor surse apropiate fostului lider, care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta o situație sensibilă, atacul a acționat mai degrabă ca o „operațiune de eliberare” decât ca o tentativă de asasinat, relatează The Atlantic.

Atacul, atribuit unei operațiuni comune israeliano-americane, a vizat forțele de securitate aflate lângă reședința lui Ahmadinejad în Narmak, un cartier din nord-estul Teheranului. În urma atacului, mai mulți bodyguarzi au fost uciși, iar Ahmadinejad și familia sa au reușit să fugă, deși autoritățile iraniene au crezut inițial că fostul președinte a murit și au difuzat știrea prin canale oficiale și ziare reformiste, inclusiv Sharq.

Ahmadinejad, președinte între 2005 și 2013, rămâne o figură controversată în Iran. Mandatele sale au fost marcate de negarea Holocaustului, obsesia pentru armamentul nuclear și încercări de a impune ideologia revoluției islamice într-o țară deja obosită de aceasta. În cultura populară occidentală, imaginea sa era adesea satirizată; de exemplu, în filmul The Dictator (2012), un personaj spunea: „Toți prietenii mei au arme nucleare - până și Ahmadinejad”.

După încheierea mandatului, Ahmadinejad a devenit critic al regimului, fiind de trei ori exclus de Consiliul Gardienilor din cursa prezidențială, în 2017, 2021 și 2024. Restricțiile asupra mișcării sale s-au intensificat în urma protestelor masive din ianuarie, când mii de iranieni au fost uciși de forțele regimului. Telefonul i-a fost confiscat, iar numărul bodyguarzilor săi a fost crescut la aproximativ 50, staționați la câțiva metri de reședința sa și la intrare din Narmak, pentru a monitoriza zona și o școală locală.

Atacul din 28 februarie nu a lovit direct reședința fostului președinte iranian, ci pozițiile forțelor de securitate din apropiere, inclusiv școala, provocând moartea a doi copii, potrivit Al Jazeera. În confuzia creată, Ahmadinejad și familia sa au părăsit zona și au intrat în clandestinitate. Sursele apropiate fostului președinte susțin că atacul a fost, practic, un mijloc de eliberare de sub controlul regimului; circumstanțele supraviețuirii sale ar putea deveni semnificative pe măsură ce conflictul continuă.

Are cunoștințe extrem de sensibile despre modul în care funcționează statul iranian, iar „arestarea lui ar putea destabiliza regimul”, a declarat Meir Javedanfar, co-autor al unei biografii despre Ahmadinejad.

Fostul președinte iranian a făcut doar câteva declarații publice de la atac, inclusiv l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei pentru numirea sa ca lider suprem, iar locația nu e cunoscută. Analiștii consideră că Ahmadinejad ar putea juca un rol important într-un scenariu postbelic, fie ca un element de legitimitate pentru regimul existent, fie ca o figură influentă în cazul unei schimbări de putere.

„Este posibil ca Israelul sau Statele Unite să fi intenționat să-l ucidă pe Ahmadinejad, dar să fi țintit prost. Ar fi ciudat, deoarece ar însemna că Statele Unite și Israelul au plasat în fruntea listei lor ținte un politician care nu mai era un aliat al regimului. Cealaltă posibilitate, aceea că Narmak a fost bombardat pentru a-l elibera pe Ahmadinejad, ridică alte întrebări. De ce să-l elibereze pe Ahmadinejad doar pentru ca acesta să se ascundă după aceea? De ce să-l elibereze oricum, având în vedere de cât timp este departe de putere?”, a speculat The Atlantic.

„După ce au apărut zvonuri că Ahmadinejad a scăpat, elemente ale regimului au bănuit imediat că a fost răpit pentru a participa la o lovitură de stat. Singura declarație publică a lui Ahmadinejad de la atac a fost un scurt elogiu adus liderului suprem, menit să indice că Ahmadinejad este în viață și să risipească speculațiile că s-ar fi declarat dușman al statului. Locația sa este necunoscută guvernului”, a scris publicația americană.