Video Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide complet traficului de la ora 15.00

Lotul 3 din Autostrada A7 Buzău-Ploiești va fi deschis joi, 27 noiembrie, începând cu ora 15.00.

Ultimul tronson necesar pentru ca traficul să se desfășoare neîntrerupt de la București până la Focșani va fi deschis circulației joi, 27 noiembrie, începând cu ora 15.00.

”Astăzi, ora 15.00, dăm în trafic ultimii 14 km aferenți tronsonului Ploiești-Buzău al Autostrăzii Moldova A7, respectiv Lotul 3 Pietroasele-Buzău, cel mai nou și așteptat lot de autostradă pe care îl deschidem în sesiunea toamnă-iarnă. Acest lot va aduce mai aproape Moldova de Dobrogea și București și reprezintă un nou pas spre unirea provinciilor românești și la nivel de infrastructură rutieră”, a scris pe Facebook secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu.

Sewcretaruld e stat a postat și un material video cu tot traseul acestui lot filmat din dronă.

Autostrada A7 rămâne unul dintre cele mai importante proiecte naționale de infrastructură, cu un impact direct asupra dezvoltării economice a regiunii Moldova şi, odată ce porțiunile în lucru vor fi finalizate anul viitor, șoferii vor putea circula pe aproximativ 375 de kilometri de autostradă, de la București până la Pașcani, utilizând A3 și A7.