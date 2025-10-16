Se deschide lotul 2 al Autostrăzii Ploiești–Buzău, însă pe un singur sens: „Bătaia de joc ține până în ultima clipă”

Autoritățile urmează să deschidă vineri, 17 octombrie, circulația pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești–Buzău, însă traficul va fi permis doar pe sensul spre București, avertizează Asociația Pro Infrastructura.

Organizația susține că, în loc ca șoferii să poată circula complet pe autostradă până în nodul A7–DN2, aflat pe lotul vecin construit de compania Nurol, descărcarea traficului spre nord nu este încă posibilă, ceea ce obligă șoferii să folosească drumurile județene pentru a ajunge în zona Buzăului.

„Autostrada A7 Mizil–Buzău se deschide vineri, dar bătaia de joc ține până în ultima clipă! Vineri, 17 octombrie, probabil după ora 15:00, se va deschide circulația pe cei 28,35 kilometri ai lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploiești-Buzău. Dar la noi niciodată nu este așa simplu: în loc să se dea drumul la trafic complet pe autostradă până în nodul trifoi A7-DN2 aflat pe lotul vecin, executat de Nurol, doar încărcarea spre București se face prin acest punct”, au transmis reprezentanții Asociației Pro Infrastructura, pe Facebook.

Potrivit acestora, șoferii care vin dinspre Ploiești vor trebui să iasă de pe A7 la kilometrul 47, pe DJ 203G, și să intre prin localitățile Stâlpu, Pietrosu, Costești sau Spătaru, în loc să poată evita complet aceste zone.

Asociația Pro Infrastructura acuză Ministerul Transporturilor și CNAIR de „incompetență și delăsare”, afirmând că autoritățile au avut timp suficient să se asigure că antreprenorul turc Nurol finalizează breteaua necesară pentru a permite circulația completă în ambele sensuri:

„Nivelul de incompetență și delăsare este absolut inacceptabil. Grija față de cetățenii care le plătesc salariile responsabililor din CNAIR și MT este ca și inexistentă. Au avut timp berechet să se asigure că Nurol termină în timp util breteaua necesară astfel încât să fie folosit și sensul de descărcare pe cei câțiva kilometri de pe lotul turcilor, până în nodul dintre A7 și DN2, nu doar cel de încărcare.”

Lotul 2 al Autostrăzii A7, Mizil–Pietroasele, are o lungime de 28,35 kilometri, iar contractul – semnat în iunie 2022 cu asocierea Coni–Trace – are o valoare de 1,25 miliarde de lei fără TVA.

Termenul inițial de execuție a fost de 20 de luni, însă antreprenorii au primit o extensie de aproximativ șase luni, ceea ce a dus la o întârziere de aproape un an față de termenul contractual ajustat.

Cu deschiderea acestui tronson, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din România ajunge la 1.353,4 kilometri, dintre care 83,5 kilometri au fost inaugurați în 2025.

Autostrada Ploiești–Buzău este împărțită în trei loturi:

- Dumbrava–Mizil (21 km), valoare 1,468 miliarde lei,

- Mizil–Pietroasele (28,35 km), valoare 1,25 miliarde lei,

- Pietroasele–Municipiul Buzău (13,9 km), valoare 1,09 miliarde lei.

Întregul proiect este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).