Un polițist din Tulcea, lovit în cap în timpul unei intervenții. Agresorul, arestat preventiv

Un polițist din județul Tulcea a ajuns la spital după ce a fost lovit în cap de un bărbat în timpul unei intervenții la un conflict din orașul Babadag.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au anunțat că incidentul s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute, după ce polițiștii au fost chemați să intervină la un conflict între mai multe persoane.

„Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul că se desfășoară un conflict spontan între doi bărbați, unul dintre aceștia lovindu-l la un moment dat pe unul dintre polițiști cu un obiect contondent în zona capului. În urma evenimentului a rezultat rănirea polițistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind conștient și cooperant”, au declarat reprezentanții IPJ Tulcea, potrivit News.ro.

Agresorul, arestat preventiv

Bărbatul care l-a lovit pe polițist, în vârstă de 39 de ani, a fost reținut inițial și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru ultraj.