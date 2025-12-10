Video Imagini cu lucrările pe şantierul Nădăşelu-Mihăieşti, parte din Autostrada Transilvania. Când va fi dat în circulație tronsonul

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Interne (CNAIR), Cristian Pistol, a publicat miercuri, 10 decembrie, imagini de pe şantierul Nădăşelu – Mihăieşti (Autostrada Transilvania).

Potrivit acestuia, obiectivul CNAIR este să asigure de anul viitor circulaţia continuă pe 155 km de autostradă, între Poarta Sălajului şi Târgu Mureş.

„Șantierul Nădășelu – Mihăiești (Autostrada Transilvania): se montează grinzile la viaductul Topa Mică! Constructorul turc (Ozaltin) a început montarea celor 592 de grinzi necesare viaductului de la km 23 (Topa Mică), o structură de aproape 2 km lungime.

Cu o mobilizare de 370 de muncitori și 114 utilaje, antreprenorul lucrează intens la această structură importantă de pe traseul A3.

Obiectivul nostru este să asigurăm circulația continuă pe 155 km de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, anul viitor”, transmite Cristian Pistol.

În 2026, pe lângă autostrăzile Moldovei, Capitalei și Vestului este așteptată finalizarea mai multor segmente din Autostrăzile Transilvania și Unirii.

Potrivit site-ului 130km.ro, care monitorizează marile proiecte de infrastructură rutieră, segmentele de autostradă a căror finalizare este estimată în 2026 sunt:

Pe Autostrada de Centură București Nord (A0): Lotul 4 (DN3 Cernica – A2), de 4,47 kilometri, Lotul 3 (parțial) Afumați – Cernica, de 6,30 kilometri, și Lotul 1 (DJ601 – DN1 Corbeanca), de 17,50 kilometri.

Pe Autostrada Vestului (A1) Lugoj – Deva: Lotul 2 (Margina – Holdea), de 13,52 kilometri.

Pe Autostrada Transilvania (A3): Secțiunea 3C1 (Suplacu de Barcău – Chiribiș), de 26,35 kilometri; Secțiunea 3A2 (Nădășelu – Mihăiești), de 13,60 kilometri; Viaductele Nădășelu și Topa Mică (3A2), de 3,20 kilometri; Secțiunea 3B1 (Mihăiești – Zimbor), de 13,26 kilometri; Secțiunea 3B2 (Zimbor – Poarta Sălajului), de 12,24 kilometri; Secțiunea 3C2 (Chiribiș – Biharia), de 28,55 kilometri.

Pe Autostrada Moldovei (A7), pe tronsonul Focșani – Bacău: Lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni), de 38,78 kilometri, și Lotul 3 (Răcăciuni – Bacău), de 21,52 kilometri. Pe același tronson, în decembrie este estimată finalizarea Lotului 1 Focșani – Domnești Târg, de 36 de kilometri.

Tot pe Autostrada Moldovei (A7), între Bacău și Pașcani: Lotul 1 (Săucești – Trifești Târg), de 30,30 kilometri, Lotul 2 (Trifești – Gherăiești), de 18,99 kilometri, și Lotul 3 (Mircești – Pașcani), de 28,09 kilometri.

Pe Autostrada Unirii (A8): secțiunile Leghin – Târgu Neamț, de 29,91 kilometri, și Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, de 24,40 kilometri, precum și Podul Ungheni, de 1,10 kilometri.