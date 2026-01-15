search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
ÎCCJ prezintă concluziile unei expertize privind Legea pensiilor magistraților: „Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunțat, joi, 15 ianuarie că, având în vedere contestarea legii referitoare la pensiile magistraţilor, a fost cerută o expertiză contabilă independentă, iar rezultatele acesteia arată că „aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu”.

ÎCCJ a transmis concluziile unui expert independent. FOTO Ionuț Mureșan
ÎCCJ a transmis concluziile unui expert independent. FOTO Ionuț Mureșan

Potrivit ÎCCJ, un expert contabil autorizat a confirmat calculele departamentelor economice: „Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile dobândite din contribuțiile sociale”.

În contextul sesizării de neconstituționalitate formulate anterior, a fost realizată o expertiză de specialitate independentă, în baza căreia Înalta Curte de Casație și Justiție va depune la Curtea Constituțională a României note suplimentare de susținere a argumentelor deja formulate împotriva legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, promovată de Guvernul Bolojan.

„Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată, pe toate ipotezele, așa cum vom prezenta, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, respectiv: pentru magistrații de la judecătorii/parchetele de pe lângă acestea, cu 36% mai puțin;  pentru cei de la tribunale/parchetele de pe lângă acestea cu 35% mai puțin;  pentru cei de la curțile de apel/parchetele de pe lângă acestea cu 33% mai puțin. - pentru judecătorii ÎCCJ cu 51% mai puțin”, se arată într-un comunicat al ÎCCJ.

Potrivit Înaltei Curți, situația prezentată se raportează la un magistrat care accede în profesie ulterior intrării în vigoare a legii, cu un parcurs profesional de 42 de ani, corespunzător tuturor gradelor de jurisdicție și cu venituri raportate la nivelul celor aflate în plată.

Instanța supremă atrage atenția că „aceasta nu mai este o reformă a pensiilor speciale, ci o confiscare a drepturilor magistraților, situație fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene„.

„Prin nota de concluzii ce va fi depusă la Curtea Constituțională, Înalta Curte demonstrează că legea contestată anulează pensia de serviciu, garanție constituțională a independenței justiției; nesocotește drepturile magistraților obținute din plățile făcute în sistemul public de pensii și contravine jurisprudenței obligatorii a Curții Constituționale, a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Europene pentru Drepturile Omului, precum și recomandărilor Uniunii Europene privind statul de drept”, se mai arată în comunicat.

Înalta Curte subliniază că „independența justiției nu poate fi subminată prin mecanisme financiare arbitrare, iar echilibrul bugetar pretins nu poate justifica eliminarea unor garanții ce sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene”.

