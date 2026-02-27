search
Vineri, 27 Februarie 2026
Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării, la Interviurile Adevărul, de la ora 14.00

Guvernul a redus taxele locale pentru persoanele cu handicap și pentru imobilele vechi

Guvernul a aprobat măsurile care prevăd reducerea taxelor locale pentru persoanele cu handicap, atât pentru mașini, cât și pentru locuințe, dar și reducerea impozitelor pentru imobilele mai vechi de 50 sau chiar 100 de ani.

Ilie Bolojan, ședință de Guvern FOTO gov.ro

Reduceri importante pentru clădirile vechi

Una dintre cele mai importante măsuri vizează impozitele pe locuințe, în special pentru proprietarii de imobile vechi:

  • Reducere de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani
  • Reducere de 15% pentru clădirile cu vechime între 50 și 100 de ani

Reduceri de până la 50% pentru persoanele cu dizabilități

Un alt capitol important al ordonanței îi vizează pe românii cu dizabilități, care vor beneficia de reduceri semnificative:

  • Reducere de 50% la impozitul pe clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap grav
  • Reducere de 25% pentru persoanele cu handicap accentuat

Reducere și pentru impozitul pe mașini

O altă măsură importantă privește reducerea impozitului pe mașini după cum urmează:

  • Pentru mașinile cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cmc aflate în proprietatea persoanelor cu handicap grav impozitul se reduce cu 50%, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.
  • Pentru mașinile cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cmc aflate în proprietatea persoanelor cu handicap accentuat impozitul se reduce cu 25%, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Coaliția de guvernare a ajuns luni la un acord asupra unui set de măsuri care vizează modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european. Printre măsurile agreate se numără introducerea unor impozite diferențiate pentru clădirile vechi, precum și reduceri de impozite pentru clădiri și autoturisme în cazul persoanelor cu handicap.

În urmă cu două zile, liderul UDMR, Kelemen Hunor, spunea că măsura vine ca răspuns la nemulțumirile populației privind nivelul taxelor.

Potrivit acestuia, actul normativ urma să fie adoptat vineri, după ce a reușit să obțină acordul premierului Ilie Bolojan și al liderilor coaliției, inclusiv al lui Sorin Grindeanu.

„Taxele locale vor fi revizuite pentru fiecare cetățean”, a declarat recent Kelemen Hunor.

