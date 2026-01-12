ÎCCJ respinge recursul fostului primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache: „termenul de prescripție nu s-a împlinit”

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis luni, 12 ianuarie, că a respins recursul în casație al lui Daniel Tudorache, stabilind că termenul de prescripție pentru infracțiunea comisă de autor în mai 2017 nu s-a împlinit.

Fostul edil PSD din Sectorul 1 a fost acuzat de DNA de spălare de bani și complicitate la trafic de influență. În martie 2022 a fost trimis în judecată de DNA pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălarea banilor, alături de soţia sa, Adina Constanţa Tudorache şi Ion Niţă.

„Completul de 5 judecători în materie penală a soluționat recursul în casație formulat de inculpatul Tudorache Daniel în dosarul nr. 575/1/2025, având ca obiect aplicarea dispozițiilor privind prescripția răspunderii penale.

Înalta Curte a reținut că, potrivit regulilor privind participația penală, momentul consumării infracțiunii este determinat de realizarea faptei de către autor, iar contribuția complicelui se raportează juridic la această infracțiune”, transmite ÎCCJ într-un comunicat.

Potrivit instanței, decizia definitivă în cazul autorului afectează calculul termenului de prescripție pentru complici.

„În consecință, termenul de prescripție se calculează de la data consumării infracțiunii principale, indiferent de forma participației sau de momentul concret al contribuției fiecărui participant.

În cauza de față, s-a reținut că autorul a săvârșit infracțiunea în luna mai 2017, moment de la care curge termenul de prescripție atât pentru autor, cât și pentru complice.

Raportat la aceste considerente, Înalta Curte a constatat că prescripția nu era împlinită și a respins recursul în casație formulat de inculpatul Tudorache Daniel”, adaugă ÎCCJ.

Este vorba despre dosarul „diamantelor", intitulat astfel de mass-media, după ce la locuinţa lui Daniel Tudorache au fost găsite sute de bijuterii şi pietre preţioase cu o valoare de peste 9 milioane lei.

Conform DNA, în perioada septembrie 2016 - mai 2017, Ion Niţă, persoană aflată în anturajul lui Daniel Tudorache, la acel moment primarul Sectorului 1, ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea unui contractul de servicii pe care societatea acestuia îl avea cu o instituţie aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1.

În schimbul banilor, Niţă se angaja să intervină, atât în mod direct, cât şi prin intermediul lui Tudorache, la funcţionarii responsabili, astfel încât contractul să se desfăşoare în bune condiţii - plata la timp a facturilor şi actualizarea tarifelor.