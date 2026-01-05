search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Înalta Curte a stabilit completurile de judecători pentru anul 2026

0
0
Publicat:

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit componența completurilor de judecători pentru anul 2026, menținând același număr ca în 2025: două completuri în materie penală și două în materie civilă.

Sală de ședință din cadrul ÎCCJ
Înalta Curte a ales componența completurilor de judecători pe anul 2026

Pentru anul 2026 a fost stabilit același număr de completuri, respectiv două completuri în materie penală și două în materie civilă cu următoarea componență:

Completul de 5 judecători penal 1 anul 2026:

Membri titulari

1. Judecător Voica Valerica – Secţia penală

2. Judecător Lucaci Ioana Delia - Secţia penală

3. Judecător Criștiu Ninu Luminița - Secţia penală

4. Judecător Tocan Isabel - Secţia penală

5. Judecător Crăciunoiu Simona Cristina- Secţia penală

Lista de permanenţă

1. Judecător Rog Lucia Tatiana - Secţia penală

2. Judecător Glugă Adrian - Secţia penală

3. Judecător Vasile Francisca Maria– Secția penală

4. Judecător Mihalcea Mihai Alexandru –

5. Judecător Bogdan Ioana - Secţia penală

6. Judecător Iancu Ana Hermina – Vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și justiție

7. Judecător Șerban Leontina - Secţia penală

8. Judecător - Popa Rodica Aida - Secţia penală

9. Judecător Lefterache Lavinia Valeria - Secţia penală

10. Judecător Ilieș Tițiana - Secţia penală

Completul de 5 judecători penal 2 anul 2026:

Membri titulari

1. Judecător Dragomir Ilie Iulian - Secţia penală

2. Judecător Marcu Eleni Cristina- Președintele Secţiei penale

3. Judecător Barbu Anca - Secţia penală

4. Judecător Radu Adina Adriana – Secţia penală

5. Judecător Frățilescu Paul Mihail - Secţia penală

Lista de permanenţă

1. Judecător Cîrnaru Simona Elena - Secţia penală

2. Judecător Savonea Lia– Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

3. Judecător Cobzariu Maricela - Secţia penală

4. Judecător Cazacu Andreea Mona - Secţia penală

5. Judecător Nicolescu Alin Sorin - Secţia penală

6. Judecător Ispas Adriana - Secţia penală

7. Judecător Burnel Oana - Secţia penală

8. Judecător Șelea Mircea Mugurel - Secţia penală

9. Judecător Chitidean Gheorghe Valentin- Secţia penală

Completul de 5 judecători civil 1 anul 2026:

Membri titulari:

1. Judecător Tănase Mihnea Adrian– Secţia de contencios administrativ şi fiscal

2. Judecător Grosu Cristinel – Secţia de contencios administrativ şi fiscal

3. Judecător Gherman Lucian Ioan – Secţia de contencios administrativ şi fiscal

4. Judecător Glodeanu Mihaela - Secţia I Civilă

5. Judecător Polițeanu Mirela – Secţiei a II-a Civilă

Lista de permanenţă

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal:

1. Judecător Voinescu Carmen Mihaela

2. Judecător Vladu Crevon Mădălina Elena

3. Judecător Popescu Alexandru Răzvan George

4. Judecător Gliga Ramona

5. Judecător Păun Luiza Maria

6. Judecător Prelipcean Alina Geanina

7. Judecător Barbă Ionel

8. Judecător Dragoe Ștefania

9. Judecător Ghica-Velescu Alina Nicoleta

10. Judecător Meiu Emilian Constantin

11. Judecător Ilie Carmen Maria

12. Judecător Tămagă Elena Diana

13. Judecător Ardeleanu Cristina

14. Judecător Bercaru Andreea

15. Judecător Farmathy Gheza Attila

- Secţia I civilă:

1. Judecător Nechita Maricel

2. Judecător Nicolae Adina Georgeta

3. Judecător Hortolomei Mariana

4. Judecător Zidaru Gheorghe Liviu

5. Judecător Dobrescu Cristina

6. Judecător Făget Liviu Eugen

7. Judecător Tirică Ileana Ruxandra

8. Judecător Zeca Dorina

9. Judecător Ponea Adina Georgeta

10. Judecător Boldea Irina Alexandra

11. Judecător Florea Burgazli Diana

- Secţia a II-a civilă:

1. Judecător Prisecaru Alina Irina

2. Judecător Florescu George Bogdan

3. Judecător Nițu Petronela Iulia

4. Judecător Zaharia Rodica

5. Judecător Surdu Adina Oana – Președintele Secției a II-a Civile

6. Judecător Duminecă Virginia Florentina

7. Judecător Iacob Marcela Marta

8. Judecător Duță Ruxandra Monica

9. Judecător Cîrnu Iulia Manuela

10. Judecător Isailă Mărioara Completul de 5 judecători civil 2 anul 2026:

Membri titulari:

1. Judecător Panțuru Emilia Lenuța – Secţia de contencios administrativ şi fiscal

2. Judecător Râpeanu Claudiu Iulian – Secţia de contencios administrativ şi fiscal

3. Judecător Constantinescu Mariana – vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

4. Judecător Enache Dana– Secţia I civilă

5. Judecător Lucaciuc Ștefan Ioan - Secţia a II-a civilă

Lista de permanenţă

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal:

1. Judecător Asănică Andra Monica

2. Judecător Chiriac Maria Violeta

3. Judecător Bogasiu Gabriela Elena

4. Judecător Vișan Liliana

5. Judecător Marchidan Andreea

6. Judecător Cercel Anamaria Cristina

7. Judecător Bîcu Vasile

8. Judecător Pohrib Alina

9. Judecător Secrețeanu Adriana Florina

10. Judecător Hrudei Maria

11. Judecător Florea Ionel

12. Judecător Vișan Doina

13. Judecător Cristea Bogdan

14. Judecător Dumitrache Veronica

Amintim că, spre finalul anului trecut, o anchetă efectuată de Recorder a scos la iveală neregulile din justiție, inclusiv cele privind schimbarea judecătorilor din anumite completuri de judecată, sute de magistrați reclamând imixtiuni politice.

Citește și: Judecătoarea Raluca Moroșanu, noi declarații despre situația din justiție. „Nu pensiile speciale sunt problemele reale ale Justiției”
Știri Interne

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
digi24.ro
image
Suplimentul „minune” care reduce senzația uriașă de foame. Reduce inflamația și ajută la creșterea masei musculare
stirileprotv.ro
image
Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă
gandul.ro
image
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
mediafax.ro
image
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce pensie iei cu 25 de ani vechime, în funcție de meserie. Tabel explicativ
playtech.ro
image
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în față
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Schimbare MAJORĂ pentru toți românii cu bani la ciorap și bijuterii din aur. BNR a făcut anunțul
romaniatv.net
image
Ajunul Bobotezei în 2026. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie și ce este interzis astăzi
mediaflux.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Condens pe ferestre iarna? Iată cum să-l elimini rapid și eficient
click.ro
image
E un miracol că sunt în viață! La naștere cântăreau cât o pâinică. Anca Țurcașiu: „În drum spre vestita găleată am țipat!” Florin Busuioc: „Eram cât o lingură”
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Ai exagerat un pic? Leacuri tradiționale care alungă mahmureala

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență