Înalta Curte a stabilit completurile de judecători pentru anul 2026

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit componența completurilor de judecători pentru anul 2026, menținând același număr ca în 2025: două completuri în materie penală și două în materie civilă.

Pentru anul 2026 a fost stabilit același număr de completuri, respectiv două completuri în materie penală și două în materie civilă cu următoarea componență:

Completul de 5 judecători penal 1 anul 2026:

Membri titulari

1. Judecător Voica Valerica – Secţia penală

2. Judecător Lucaci Ioana Delia - Secţia penală

3. Judecător Criștiu Ninu Luminița - Secţia penală

4. Judecător Tocan Isabel - Secţia penală

5. Judecător Crăciunoiu Simona Cristina- Secţia penală

Lista de permanenţă

1. Judecător Rog Lucia Tatiana - Secţia penală

2. Judecător Glugă Adrian - Secţia penală

3. Judecător Vasile Francisca Maria– Secția penală

4. Judecător Mihalcea Mihai Alexandru –

5. Judecător Bogdan Ioana - Secţia penală

6. Judecător Iancu Ana Hermina – Vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și justiție

7. Judecător Șerban Leontina - Secţia penală

8. Judecător - Popa Rodica Aida - Secţia penală

9. Judecător Lefterache Lavinia Valeria - Secţia penală

10. Judecător Ilieș Tițiana - Secţia penală

Completul de 5 judecători penal 2 anul 2026:

Membri titulari

1. Judecător Dragomir Ilie Iulian - Secţia penală

2. Judecător Marcu Eleni Cristina- Președintele Secţiei penale

3. Judecător Barbu Anca - Secţia penală

4. Judecător Radu Adina Adriana – Secţia penală

5. Judecător Frățilescu Paul Mihail - Secţia penală

Lista de permanenţă

1. Judecător Cîrnaru Simona Elena - Secţia penală

2. Judecător Savonea Lia– Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

3. Judecător Cobzariu Maricela - Secţia penală

4. Judecător Cazacu Andreea Mona - Secţia penală

5. Judecător Nicolescu Alin Sorin - Secţia penală

6. Judecător Ispas Adriana - Secţia penală

7. Judecător Burnel Oana - Secţia penală

8. Judecător Șelea Mircea Mugurel - Secţia penală

9. Judecător Chitidean Gheorghe Valentin- Secţia penală

Completul de 5 judecători civil 1 anul 2026:

Membri titulari:

1. Judecător Tănase Mihnea Adrian– Secţia de contencios administrativ şi fiscal

2. Judecător Grosu Cristinel – Secţia de contencios administrativ şi fiscal

3. Judecător Gherman Lucian Ioan – Secţia de contencios administrativ şi fiscal

4. Judecător Glodeanu Mihaela - Secţia I Civilă

5. Judecător Polițeanu Mirela – Secţiei a II-a Civilă

Lista de permanenţă

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal:

1. Judecător Voinescu Carmen Mihaela

2. Judecător Vladu Crevon Mădălina Elena

3. Judecător Popescu Alexandru Răzvan George

4. Judecător Gliga Ramona

5. Judecător Păun Luiza Maria

6. Judecător Prelipcean Alina Geanina

7. Judecător Barbă Ionel

8. Judecător Dragoe Ștefania

9. Judecător Ghica-Velescu Alina Nicoleta

10. Judecător Meiu Emilian Constantin

11. Judecător Ilie Carmen Maria

12. Judecător Tămagă Elena Diana

13. Judecător Ardeleanu Cristina

14. Judecător Bercaru Andreea

15. Judecător Farmathy Gheza Attila

- Secţia I civilă:

1. Judecător Nechita Maricel

2. Judecător Nicolae Adina Georgeta

3. Judecător Hortolomei Mariana

4. Judecător Zidaru Gheorghe Liviu

5. Judecător Dobrescu Cristina

6. Judecător Făget Liviu Eugen

7. Judecător Tirică Ileana Ruxandra

8. Judecător Zeca Dorina

9. Judecător Ponea Adina Georgeta

10. Judecător Boldea Irina Alexandra

11. Judecător Florea Burgazli Diana

- Secţia a II-a civilă:

1. Judecător Prisecaru Alina Irina

2. Judecător Florescu George Bogdan

3. Judecător Nițu Petronela Iulia

4. Judecător Zaharia Rodica

5. Judecător Surdu Adina Oana – Președintele Secției a II-a Civile

6. Judecător Duminecă Virginia Florentina

7. Judecător Iacob Marcela Marta

8. Judecător Duță Ruxandra Monica

9. Judecător Cîrnu Iulia Manuela

10. Judecător Isailă Mărioara Completul de 5 judecători civil 2 anul 2026:

Membri titulari:

1. Judecător Panțuru Emilia Lenuța – Secţia de contencios administrativ şi fiscal

2. Judecător Râpeanu Claudiu Iulian – Secţia de contencios administrativ şi fiscal

3. Judecător Constantinescu Mariana – vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

4. Judecător Enache Dana– Secţia I civilă

5. Judecător Lucaciuc Ștefan Ioan - Secţia a II-a civilă

Lista de permanenţă

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal:

1. Judecător Asănică Andra Monica

2. Judecător Chiriac Maria Violeta

3. Judecător Bogasiu Gabriela Elena

4. Judecător Vișan Liliana

5. Judecător Marchidan Andreea

6. Judecător Cercel Anamaria Cristina

7. Judecător Bîcu Vasile

8. Judecător Pohrib Alina

9. Judecător Secrețeanu Adriana Florina

10. Judecător Hrudei Maria

11. Judecător Florea Ionel

12. Judecător Vișan Doina

13. Judecător Cristea Bogdan

14. Judecător Dumitrache Veronica

Amintim că, spre finalul anului trecut, o anchetă efectuată de Recorder a scos la iveală neregulile din justiție, inclusiv cele privind schimbarea judecătorilor din anumite completuri de judecată, sute de magistrați reclamând imixtiuni politice.