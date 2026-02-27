search
Vineri, 27 Februarie 2026
Ucraina a deschis o fabrică de drone în Marea Britanie

Război în Ucraina
Ucraina a inaugurat oficial prima sa facilitate de producție militară în Marea Britanie, o mișcare strategică menită să asigure producția continuă de drone în contextul atacurilor Rusiei, a anunțat miercuri ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, generalul Valerii Zalujnîi, relatează The Telegraph și Euromaidan Press.

Noua facilitate, situată la Mildenhall, în Suffolk, este operată de Ukrspecsystems, o companie ucraineană specializată în sisteme fără pilot, ale căror drone s-au dovedit „eficiente în războiul de înaltă tehnologie”, a declarat Zalujnîi. Ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie a descris inițiativa ca făcând parte din eforturile mai ample de a proteja capacitățile de producție, în timp ce țara continuă să se confrunte cu atacuri cu rachete, distrugerea infrastructurii și amenințări constante la adresa industriei sale interne de apărare.

Expertiza de pe câmpul de luptă impulsionează inovația

Spre deosebire de ingineria bazată pe cercetare teoretică, Ukrspecsystems proiectează și perfecționează dronele pe baza experienței directe din teatrele de luptă. „Inginerii noștri lucrează cu sisteme testate în condiții reale de luptă,” a declarat Zalujnîi. El a subliniat că deschiderea unei fabrici în Marea Britanie oferă un „al doilea strat de reziliență”, asigurând producția neîntreruptă a dronelor, în timp ce expertiza principală rămâne în Ucraina.

Proiectul nu înseamnă mutarea centrului de greutate peste hotare, a adăugat el, explicând că este un model de securitate industrială partajată cu aliații.

Investiție de 200 milioane de lire

Fabrica este așteptată să producă până la 1.000 de drone pe lună după ce va fi complet operațională, creând sute de locuri de muncă în Mildenhall și în apropiere, la Elmsett. Ukrspecsystems produce în prezent opt tipuri de drone, inclusiv drone de recunoaștere și de atac, utilizate de forțele ucrainene încă din 2022, de la începutul invaziei ruse.

La ceremonia oficială de deschidere au participat Zalujnîi și a ministrului britanic pentru pregătirea apărării și industrie, Luke Pollard. Pollard a declarat că fabrica consolidează cooperarea industrială în domeniul apărării și sprijină capacitatea Ucrainei de a-și menține lupta împotriva Rusiei.

Dronele produse la facilitate vor fi testate, iar piloții instruiți, la aerodromul din apropiere, Elmsett. Programul vine în completarea Operațiunii Interflex, inițiativa condusă de Marea Britanie în 2022 pentru instruirea recruților ucraineni. Aceasta integrează acum sisteme aeriene fără pilot alături de instruirea pentru abilități de luptă.

„Fabrica Ukrspecsystems reprezintă un vot de încredere în sprijinul britanic și subliniază cooperarea tot mai profundă între industriile noastre de apărare,” a spus Pollard.

Impactul dronelor pe câmpul de luptă

Dronele produse de Ukrspecsystems, intre care modelele Shark și Mini-Shark, ușoare, au fost esențiale pentru avantajul operațional al Ucrainei. Dronele Shark pot plana la circa 3.000 de metri timp de patru ore pentru a colecta informații de pe câmpul de luptă, în timp ce Mini-Shark, cu o greutate de doar 5,5 kg, poate opera la aproape 7.000 de metri și transmite informații despre pozițiile inamice.

Dronele sunt în prezent responsabile pentru aproximativ 87% din victimele rusești.

Al Carns, ministrul britanic al forțelor armate a precizat că o singură dronă poate fi la fel de eficientă ca 22 de proiectile de artilerie grea în ceea ce privește acuratețea și letalitatea. Carns a evidențiat, de asemenea, costurile operaționale enorme suportate de Rusia, inclusiv distrugerea a 10.000 de vehicule blindate și 4.000 de tancuri, în timp ce Rusia a suferit 1,25 milioane de victime de la începutul invaziei.

Semnificație strategică și planuri de viitor

Zalujnîi a prezenta noua fabrica ca parte a unei „noi arhitecturi europene de securitate bazate pe responsabilitate și producție partajată.” El a subliniat că îmbinarea capacității de inovare a Ucrainei pe câmpul de luptă cu capacitatea industrială a Marii Britanii întărește descurajarea agresiunii.

Ukrspecsystems, fondată în 2014, a produs o gamă de drone care au contribuit la un daune estimat de 2,2 miliarde de lire asupra forțelor rusești. În paralel, Marea Britanie își extinde producția de drone interceptoare Octopus, destinate neutralizări drone Shahed rusești și a altor sisteme de arme, ca parte a unui pachet de sprijin militar de 4,5 miliarde de lire pentru Ucraina.

