O româncă, acuzată în Italia că și-a înscenat un jaf. Ea a pierdut la cazinou banii pe care trebuia să-i trimită familiei

Femeia a reclamat la poliție un jaf violent, spunând că a fost atacată din spate și furată de bijuterii și bani, dar atacul nu a avut loc niciodată.

În dimineața de 17 ianuarie 2026, femeia s-a prezentat la secția de carabinieri din Villa Latina pentru a raporta o agresiune pe care o suferise cu puțin timp înainte. Conform relatărilor, în timp ce se întorcea acasă, a fost abordată din spate de un bărbat pe bicicletă care, după ce a forțat-o să se întoarcă, a lovit-o în față, lăsând-o inconștientă. După ce și-a revenit, conform relatării sale, a observat că îi lipseau un colier din aur, trei verighete și 250 de euro din poșetă, scrie Frosione News.

Această versiune detaliată a stârnit îndoieli în rândul Comandamentului Provincial al Carabinierilor din Frosinone, încă de la constatările inițiale. Inconsecvențele apărute i-au determinat pe anchetatori să investigheze mai profund problema, analizând sistemele de supraveghere video din zonă și adunând declarații ale martorilor.

Anchetele au scos la iveală faptele: nicio agresiune și niciun tâlhar de biciclete. Jaful fusese complet simulat. Banii pe care femeia trebuia să îi trimită familiei sale în România fuseseră pierduți jucând la aparate în niște cazinouri locale. De aici și decizia de a inventa agresiunea, pentru a justifica pierderea.

Femeia în vârstă de 46 de ani va fi acum acuzată de simulare a unei infracțiuni.