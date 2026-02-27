Data la care Gică Hagi ar urma să fie anunțat oficial ca selecționer al României. Antrenorul a ajuns la un acord cu FRF

Gică Hagi și reprezentanții Federației Române de Fotbal au ajuns la un acord privind banca tehnică a echipei naționale de fotbal a României. Conform iamsport.ro, cele două părți ar fi convenit, deja, la o dată în care Gică Hagi ar putea fi prezentat oficial ca fiind selecționerul tricolorilor.

România va disputa barajul cu Turcia pe data de 26 martie. Dacă se vor impune la Istanbul, „băieții în galben” vor da piept cu câștigătoarea din duelul Kosovo vs. Slovacia, pe 31 martie, această confruntare finală reprezentând ultima șansă a României de a ajunge la Mondialul din 2026.

Există, însă, niște condiții

Mircea Lucescu, actualul selecționer al României, își va încheia acrodul cu FRF cel târziu la finele competiției ce se va desfășura în SUA, Mexic și Canada. În acest context, Gică Hagi ar urma să preia locul lui Lucescu, însă acest scenariu depinde foarte mult și de soarta României la baraj.

Gică Hagi ar urma, conform sursei citate, să fie prezentat oficial la națională pe data de 15 aprilie, în cazul în care România nu se va califica la Cupa Mondială. În cazul în care tricolorii vor trece de Turcia, probabil situația va fi complet diferită.

FRF ar fi vrut, inițial, ca Gică Hagi să preia naționala înaintea barajului cu Turcia, însă antrenorul a refuzat vehement, nedorind să riște repetarea istoriei dezastruoase din 2001, când acesta se afla la prima experiență ca tehnician. România a fost, pe atunci, eliminată fără drept de apel de către Slovenia.

Rămâne de văzut, însă, dacă România se va impune în fața Turciei în luna martie și dacă scenariul cu Gică Hagi în poziția de selecționer va mai rămâne valabil.