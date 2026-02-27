search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
Ce spune Chișinăul despre interdicția vinului moldovenesc în Ucraina: „Facem apel la o informare responsabilă”

Publicat:

Ministerul moldovean al Agriculturii și Industriei Alimentare subliniază că nu există niciun embargo aplicat vinului moldovenesc pe piața ucraineană, precizarea fiind făcută după ce presa de la Kiev a scris că Guvernul ucrainean pregătește un proiect ce prevede introducerea unor restricții pentru acest produs, precum și pentru alcool etilic sau struguri. 

Vinul moldovenesc este prezent în peste 70 de țări. FOTO: Wineofmoldova
Vinul moldovenesc este prezent în peste 70 de țări. FOTO: Wineofmoldova

Responsabilii Ministerului moldovean al Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) subliniază că, până la data de 27 februarie, nu există niciun embargo care vizează vinurile din Republica Moldova pe piața ucraineană.

,,În spațiul public au apărut discuții referitoare la o posibilă hotărâre și la anumite opțiuni de reglementare aflate la nivel de consultări între instituții. Subliniem că aceste discuții tehnice nu reprezintă o interdicție efectivă a exporturilor și nu echivalează cu impunerea unor sancțiuni sau blocaje comerciale.Ministerul este în contact permanent cu autoritățile competente din Ucraina, iar dialogul instituțional continuă într-o manieră constructivă, cu scopul de a preveni orice măsuri care ar putea afecta producătorii autohtoni sau relațiile comerciale bilaterale”, au precizat angajații MAIE.

Vinul moldovenesc, în peste 70 de state

Reprezentanții structurii moldovene mai subliniază că nu au primit până în acest moment ,,nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind eventuale restricții asupra importului de vinuri sau alte produse vitivinicole din Republica Moldova”.

,,Sectorul vitivinicol național își desfășoară activitatea în conformitate cu standardele și angajamentele comerciale internaționale asumate. Vinurile moldovenești sunt prezente în peste 70 de țări, sunt premiate constant la competiții internaționale și sunt produse în conformitate cu standardele europene de calitate, siguranță și trasabilitate.Facem apel la o informare responsabilă și la evitarea interpretărilor alarmiste care pot genera nejustificat tensiuni în spațiul public. Prioritatea noastră rămâne menținerea unui climat constructiv și calm, astfel încât situația să nu fie escaladată artificial.Ministerul va informa transparent opinia publică în cazul apariției unor evoluții relevante”, au conchis angajații MAIA. 

Interdicția Chișinăului 

La începutul acestui an, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova a suspendat importul de carne de pasăre, precum și al produselor derivate din aceasta din Ucraina. Hotărârea a fost luată ca urmare a rezultatelor unor investigații, potrivit cărora a fost depistat metronidazol, un antibiotic periculos pentru sănătate, în loturi de furaje aduse din țara vecină.

Republica Moldova

