Prefectul județului Olt, cercetat într-un dosar penal, a demisionat. Guvernul discută astăzi schimbarea unor prefecți și subprefecți

Prefectul județului Olt, Cosmin Floreanu, a anunțat vineri, 27 februarie 2026, că demisionează. Pe de altă parte, pe lista ședinței de guvern de astăzi se află un proiect de eliberare din funcție de prefecți și subprefecți. Floreanu este vizat, alături de subprefectul Ștefan Nicolae, într-un dosar penal.

Cosmin Floreanu a anunțat pe contul său de pe o rețea de socializare că renunță la funcția de prefect al județului Olt, pe care o ocupă de exact un an (anterior ocupând funcția de subprefect). Anunțul vine chiar în ziua în care pe lista ședinței de guvern se regăsește un proiect privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

Prefectul Cosmin Floreanu (PSD) este cercetat, alături de subprefectul Ștefan Nicolae (PNL), într-un dosar instrumentat de procurorii militari, cei doi fiind suspectați că ar fi falsificat documente după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov într-un poligon al MApN. S-ar fi întâmplat în primăvara anului trecut, în contextul participării la un exercițiu organizat de Ministerul Apărării Naționale pentru rezerviști. Cei doi au fost aduși anul trecut cu mandat de aducere, în prag de Crăciun, la audieri, ulteriori fiind plasați sub control judiciar și interzicându-li-se să își exercite atribuțiile. Măsurile au fost contestate, prefectul și subprefectul revenind în Prefectura Olt.

„Situația juridică în care mă aflu nu privește fapte de corupție”

În anunțul privind retragerea din funcție, Cosmin Floreanu a precizat că nu este acuzat de fapte de corupție sau abuzuri, ci este vorba de „un context punctual legat de respectarea unor proceduri, aflat încă în curs de clarificare”.

„(...) Am lucrat în mediul privat, de unde am plecat dintr-o funcție de conducere, cea de șef al departamentului de proiecte pentru Divizia europeană a unei companii importante de pe platforma industrială. A urmat apoi cariera publică, aleasă din respect pentru oamenii și locul care m-au ajutat să devin omul de astăzi. Viața publică aduce satisfacții extraordinare, dar vine și cu provocări, mai ales în contextul unei expuneri intense.

Totodată, simt nevoia să spun limpede că situația juridică în care mă aflu nu privește fapte de corupție, abuzuri sau acțiuni îndreptate împotriva interesului public, ci un context punctual legat de respectarea unor proceduri, aflat încă în curs de clarificare.

În lumina ultimelor decizii juridice, chiar și în absența unei hotărâri definitive, educația pe care am primit-o, respectul profund pe care îl port Instituției Prefectului, fiecărui coleg și fiecărui cetățean, precum și prețuirea sinceră pentru haina militară și pentru valorile de disciplină, onoare și responsabilitate pe care aceasta le simbolizează mă determină să fac un pas înapoi”, a scris prefectul.

Acesta a mai precizat că prezintă „demisia de onoare din funcția de prefect al județului Olt”, dar rămâne aproape de viața publică.