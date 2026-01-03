Premierul Bolojan spune că s-a constituit o minoritate de blocaj la CCR care a amânat o decizie în privința pensiilor speciale ale magistraților

Primul ministrul Ilie Bolojan a comentat într-un interviu ultimul eveniment de la Curtea Constituțională, din 28 decembrie, când patru judecători au boicotat ședința la care trebuia să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților.

Ilie Bolojan a precizat că acest subiect, al pensiilor speciale pentru magistrați, trebuie rezolvat cât mai repede pentru ca legea să poată intra în vigoare.

„Era foarte bine ca CCR să tranșeze cât mai repede posibil orice fel de solicitare referitoare la constituționalitatea unui proiect de lege. Cu cât aceste decizii se iau mai repede, cu atât legea poate să intre în vigoare și nu se amână. Fără să am date din interior, dar din relatările publice, pare că pentru a evita luarea unei decizii, s-a constituit o minoritate de blocaj care a amânat această decizie. Sper să se găsească resorturile și înțelepciunea ca pe data de 16 ianuarie să se ia o decizie”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul așteaptă mai mult bun simț din partea judecătorilor CCR.

„Încerc să evit să potențez conflicte în interior. Dacă m-aș apuca să fac o considerație, lucrurile pot fi interpretate. A fost o decizie pe care au luat-o gândindu-se la alte aspecte, nu la o anumită decizie coordonată. Sper că înțelepciunea, normalitatea și bunul simț civic va prevala. Dacă nu se ajunge la o formulă în care 6 judecători să fie prezenți...e anormal ca în această instanță, nu adopți tactici politice de blocaj, de amânare. Iei decizii argumentat. Dacă tot ești plătit cu o sumă bună la nivelul României, să-ți faci datoria fiind prezent la decizii și luând decizii așa cum îți dictează conștiința”, a mai spus Ilie Bolojan.

La ultima ședință din 28 decembrie, judecătorii CCR nu au putut delibera pe tema legii privind pensiile de serviciu din cauza lipsei de cvorum, fiind prezenți doar cinci din nouă magistrați în sală. Astfel, s-a stabilit că următoarea ședință va fi vineri, 16 ianuarie.