search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Netflix abandonează oferta pentru Warner Bros Discovery, deschizând calea pentru Paramount

0
0
Publicat:

Netflix a renunțat la preluarea planificată a Warner Bros Discovery, refuzând să își majoreze oferta pentru celebrul studio de la Hollywood și pentru divizia sa de streaming, după ce a considerat că oferta îmbunătățită a rivalilor de la Paramount Skydance este „superioară”.

Netflix renunță la planurile de achiziție a Warner Bros Discovery FOTO Arhivă
Netflix renunță la planurile de achiziție a Warner Bros Discovery FOTO Arhivă

Într-un comunicat transmis joi seară, directorii generali ai Netflix, Ted Sarandos și Greg Peters, au declarat: „La prețul necesar pentru a egala ultima ofertă a Paramount Skydance, tranzacția nu mai este atractivă din punct de vedere financiar.”

În oferta revizuită, Paramount a propus 31 de dolari (23 de lire sterline) pe acțiune, față de 30 anterior; o taxă de reziliere din motive de reglementare de 7 miliarde de dolari, în cazul în care fuziunea nu este aprobată; precum și o „taxă de trecere a timpului” de aproximativ 650 de milioane de dolari în numerar pe trimestru, începând după luna septembrie, scrie The Guardian.

Netflix a avut la dispoziție patru zile lucrătoare pentru a depăși oferta revizuită a Paramount, dar a decis rapid să nu facă acest lucru.

„Credem că am fi fost administratori puternici ai brandurilor emblematice ale Warner Bros și că acordul nostru ar fi consolidat industria divertismentului și ar fi menținut și creat mai multe locuri de muncă în producție în SUA”, au spus Sarandos și Peters.

David Zaslav, președinte și director general al Warner Bros. Discovery, a transmis joi seară un comunicat în care a descris Netflix drept „o companie grozavă” și a lăudat conducerea acesteia.

Refuzul Netflix de a-și revizui oferta de 82,7 miliarde de dolari pentru activele de studio și streaming ale Warner Bros Discovery (WBD) înseamnă că familia Ellison, care deține Paramount Skydance, este acum așteptată să achiziționeze integral compania, inclusiv postul de știri prin cablu CNN.

„Odată ce consiliul nostru de administrație va vota pentru adoptarea acordului de fuziune cu Paramount, acesta va crea o valoare considerabilă pentru acționarii noștri”, a declarat Zaslav. „Suntem entuziasmați de potențialul unei companii combinate Paramount Skydance și Warner Bros Discovery și abia așteptăm să începem să lucrăm împreună pentru a spune poveștile care mișcă lumea.”

David Ellison, directorul general al Paramount și susținător de lungă durată al lui Donald Trump, a afirmat anterior, joi, că societatea sa este mulțumită că boardul Warner Bros a „confirmat în unanimitate valoarea superioară a ofertei noastre”, care, potrivit lui, oferă „acționarilor WBD valoare superioară, certitudine și rapiditate în finalizare”.

Referitor la potențiala fuziune Paramount Skydance–Warner Bros, senatoarea americană Elizabeth Warren a declarat pentru The Guardian că este „un dezastru din perspectiva legislației concurenței, care amenință cu prețuri mai mari și opțiuni mai puține pentru familiile americane”.

Ea a spus: „Ce le-au spus oficialii lui Trump directorului Netflix astăzi, la Casa Albă? O mână de miliardari apropiați de Trump încearcă să preia controlul asupra a ceea ce urmăriți și să vă perceapă orice preț doresc. Cu suspiciuni de corupție care planează asupra Departamentului de Justiție al lui Trump, va depinde de poporul american să se facă auzit și de procurorii generali ai statelor să aplice legea.”

Anunțul Netflix că se retrage din tranzacție a venit după ce Sarandos a avut întâlniri la Washington cu oficiali ai administrației Trump. Se aștepta ca fuziunea să fie supusă unei analize riguroase din partea autorităților de reglementare, inclusiv unei evaluări detaliate din partea Departamentului de Justiție pentru a stabili dacă reprezintă o amenințare la adresa concurenței în industria divertismentului.

În declarația lor, Sarandos și Peters au mulțumit Warner Bros Discovery „pentru desfășurarea unui proces echitabil și riguros”.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
stirileprotv.ro
image
Meteorologii ANM anunță unde vor fi temperaturi mai mari decât cele normale. Prognoza detaliată
gandul.ro
image
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
mediafax.ro
image
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
fanatik.ro
image
Nicușor Constantinescu cere să iasă din închisoare timp de trei luni pentru a-și trata boala ajunsă în stadiu avansat. Avocat: „Orice zi care trece s-ar putea să conducă spre un deznodământ nefericit”
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
observatornews.ro
image
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Românii care ar putea fi scutiți de impozitul pe venit. Noua lege, aşteptată de mulţi
playtech.ro
image
La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Irina Deleanu s-a săturat și pleacă din România: "Am fost jignită în fel și chip! Totul are o limită"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Soarele intră în conjuncție cu Nodul Nord pe 27 februarie. Cele patru zodii direct afectate
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Laura Cosoi a anunțat în premieră în podcastul lui Horia Brenciu sexul celui de-al cincilea copil. Actrița mai are patru fete
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Și în postul Paștelui poți mânca bine. Plăcințele ardelenești de post cu varză călită și boia. Delicioase, sățioase și ușor de preparat
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Femeia misterioasă cu care se zvonește că Regele Felipe are o aventură pe la spatele Letiziei: blondă, elegantă, divorțată

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic