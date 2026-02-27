Netflix abandonează oferta pentru Warner Bros Discovery, deschizând calea pentru Paramount

Netflix a renunțat la preluarea planificată a Warner Bros Discovery, refuzând să își majoreze oferta pentru celebrul studio de la Hollywood și pentru divizia sa de streaming, după ce a considerat că oferta îmbunătățită a rivalilor de la Paramount Skydance este „superioară”.

Într-un comunicat transmis joi seară, directorii generali ai Netflix, Ted Sarandos și Greg Peters, au declarat: „La prețul necesar pentru a egala ultima ofertă a Paramount Skydance, tranzacția nu mai este atractivă din punct de vedere financiar.”

În oferta revizuită, Paramount a propus 31 de dolari (23 de lire sterline) pe acțiune, față de 30 anterior; o taxă de reziliere din motive de reglementare de 7 miliarde de dolari, în cazul în care fuziunea nu este aprobată; precum și o „taxă de trecere a timpului” de aproximativ 650 de milioane de dolari în numerar pe trimestru, începând după luna septembrie, scrie The Guardian.

Netflix a avut la dispoziție patru zile lucrătoare pentru a depăși oferta revizuită a Paramount, dar a decis rapid să nu facă acest lucru.

„Credem că am fi fost administratori puternici ai brandurilor emblematice ale Warner Bros și că acordul nostru ar fi consolidat industria divertismentului și ar fi menținut și creat mai multe locuri de muncă în producție în SUA”, au spus Sarandos și Peters.

David Zaslav, președinte și director general al Warner Bros. Discovery, a transmis joi seară un comunicat în care a descris Netflix drept „o companie grozavă” și a lăudat conducerea acesteia.

Refuzul Netflix de a-și revizui oferta de 82,7 miliarde de dolari pentru activele de studio și streaming ale Warner Bros Discovery (WBD) înseamnă că familia Ellison, care deține Paramount Skydance, este acum așteptată să achiziționeze integral compania, inclusiv postul de știri prin cablu CNN.

„Odată ce consiliul nostru de administrație va vota pentru adoptarea acordului de fuziune cu Paramount, acesta va crea o valoare considerabilă pentru acționarii noștri”, a declarat Zaslav. „Suntem entuziasmați de potențialul unei companii combinate Paramount Skydance și Warner Bros Discovery și abia așteptăm să începem să lucrăm împreună pentru a spune poveștile care mișcă lumea.”

David Ellison, directorul general al Paramount și susținător de lungă durată al lui Donald Trump, a afirmat anterior, joi, că societatea sa este mulțumită că boardul Warner Bros a „confirmat în unanimitate valoarea superioară a ofertei noastre”, care, potrivit lui, oferă „acționarilor WBD valoare superioară, certitudine și rapiditate în finalizare”.

Referitor la potențiala fuziune Paramount Skydance–Warner Bros, senatoarea americană Elizabeth Warren a declarat pentru The Guardian că este „un dezastru din perspectiva legislației concurenței, care amenință cu prețuri mai mari și opțiuni mai puține pentru familiile americane”.

Ea a spus: „Ce le-au spus oficialii lui Trump directorului Netflix astăzi, la Casa Albă? O mână de miliardari apropiați de Trump încearcă să preia controlul asupra a ceea ce urmăriți și să vă perceapă orice preț doresc. Cu suspiciuni de corupție care planează asupra Departamentului de Justiție al lui Trump, va depinde de poporul american să se facă auzit și de procurorii generali ai statelor să aplice legea.”

Anunțul Netflix că se retrage din tranzacție a venit după ce Sarandos a avut întâlniri la Washington cu oficiali ai administrației Trump. Se aștepta ca fuziunea să fie supusă unei analize riguroase din partea autorităților de reglementare, inclusiv unei evaluări detaliate din partea Departamentului de Justiție pentru a stabili dacă reprezintă o amenințare la adresa concurenței în industria divertismentului.

În declarația lor, Sarandos și Peters au mulțumit Warner Bros Discovery „pentru desfășurarea unui proces echitabil și riguros”.