Vecinii, supărați pe un român din Marea Britanie care nu vrea să își dărâme garajul construit ilegal. „Este revoltător. Simt că nu mai vreau să locuiesc aici”

Un român, care lucrează ca șofer de ambulanță privată în Marea Britanie, refuză să demoleze un garaj uriaș pe care l-a construit ilegal, deși vecinii furioși s-au plâns că această structură impunătoare le-a „distrus” viața.

Daniel Toma, în vârstă 41 de ani, a ridicat uriașa construcție metalică, asemănătoare unei fortărețe, lângă casa sa modestă din Borehamwood, Hertfordshire, fără a obține vreodată autorizație de construcție, scrie Daily Mail.

Imensul complex de culoare verde închis, care are porți electrice înalte și garduri de protecție, are 3,4 metri înălțime și peste șapte metri lățime, umbrind gardurile vii și aleile vecinilor.

Cu toate acestea, deși i s-a cerut să demoleze structura monolitică, domnul Toma a refuzat să se conformeze – susținând că are nevoie de garajul separat pentru a-și adăposti ambulanțele. Omul de afaceri de origine română a declarat sfidător pentru Daily Mail: „Nu îl voi îndepărta. Oamenii din zonă nu au o problemă cu el”.

Totuși, când jurnaliștii au vizitat strada suburbană, unde garajul construit se află lângă o trecere de pietoni din apropierea unei școli primare, vecinii aveau o cu totul altă părere.

Peter Loughlin, 74 de ani, a cărui priveliște este acum blocată, a spus: „Este o rușine absolută. Ar trebui să-i fie rușine. Mi-a distrus priveliștea. Locuiesc aici de 30 de ani și îmi distruge viața. Nu mai pot privi afară cum trebuie. Dacă stau în fotoliu și privesc pe fereastră, văd un mare complex verde. Este oribil. Oamenii de acolo au spus că pot face ce vor. Ei bine, nu pot. Am raportat situația la consiliul local și nu mă voi opri până nu va fi demolat. Este revoltător”.

Loughlin, care se teme că garajul reduce valoarea casei sale de tip terasat, estimată la 350.000 de lire sterline, a adăugat: „Este pur și simplu îngrozitor. Sunt consternat. Simt că nu mai vreau să locuiesc aici”.